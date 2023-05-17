Единое национальное тестирование началось в Казахстане

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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование, которое продлится до 5 июля, сообщили в Национальном центре тестирования.





В этом году у абитуриентов есть две попытки сдать ЕНТ. При этом оба сертификата о сдаче Единого национального тестирования будут действительны.





В конкурсе среди абитуриентов на бюджетные места в вузах будут учитывать лучший результат.





Выбрать дату, время и место тестирования абитуриенты могут самостоятельно. Также они могут выбрать профильные предметы для тестирования, но после подачи заявки их менять уже нельзя. Формат тестирования остается прежним - три обязательных и два на выбор. Всего 120 тестовых заданий, рассказали в НЦТ.





Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями", - рассказали в НЦТ.





Там добавили, что в этом году изменилось количество заданий по "Истории Казахстана" и по "Грамотности чтения". Также в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включена "Информатика".





Максимальное количество баллов, которое можно набрать, - 140.





На тестирование запрещено приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада, сообщил в Instagram руководитель НЦТ Руслан Емелбаев.





Абитуриентам будет предоставлен электронный калькулятор для экзаменов по математике, матграмотности, физике, информатике, географии и биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова. При этом по желанию выпускников будет предоставлена бумажная версия таблиц.



