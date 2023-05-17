16.05.2023, 16:58 8956
Единое национальное тестирование началось в Казахстане
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование, которое продлится до 5 июля, сообщили в Национальном центре тестирования.
В этом году у абитуриентов есть две попытки сдать ЕНТ. При этом оба сертификата о сдаче Единого национального тестирования будут действительны.
В конкурсе среди абитуриентов на бюджетные места в вузах будут учитывать лучший результат.
Выбрать дату, время и место тестирования абитуриенты могут самостоятельно. Также они могут выбрать профильные предметы для тестирования, но после подачи заявки их менять уже нельзя. Формат тестирования остается прежним - три обязательных и два на выбор. Всего 120 тестовых заданий, рассказали в НЦТ.
Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями", - рассказали в НЦТ.
Там добавили, что в этом году изменилось количество заданий по "Истории Казахстана" и по "Грамотности чтения". Также в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включена "Информатика".
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, - 140.
На тестирование запрещено приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада, сообщил в Instagram руководитель НЦТ Руслан Емелбаев.
Абитуриентам будет предоставлен электронный калькулятор для экзаменов по математике, матграмотности, физике, информатике, географии и биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова. При этом по желанию выпускников будет предоставлена бумажная версия таблиц.
Ранее в Казахстане завершилось мартовское ЕНТ. Его сдали около 111 тысяч абитуриентов. Из них 75% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25% - на русском языке, 141 человек - на английском языке. 78% абитуриентов набрали пороговый балл; средний балл ЕНТ составляет 70 баллов; максимальный показатель - 136", - проинформировали в Национальном центр тестирования.
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15.05.2023, 17:58 21081
Перенесут ли в следующем году последний звонок на 25 мая, ответили в Минпросвещения
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова ответила на вот вопрос о том, планируется ли в следующем году перенести последний звонок на 25 мая.
Все вопросы, касательно проведения учебного года, уже решены. 31 мая закончится учебный год. Это окончательное решение", - цитирует inform.kz Шолпан Каринову.
Также она проинформировала о требованиях к проведению торжественных мероприятий в школах в конце текущего учебного года, сообщает СЦК.
Она отметила, что каждая школа самостоятельно принимает решения о проведении торжественной линейки, мероприятий последнего звонка. Кроме того, Министерство просвещения поддерживает сложившиеся школьные традиции в отношении проведения последнего звонка.
Тем не менее в нормативных документах министерства не указано проведение такого мероприятия ни в предыдущие годы, ни в настоящее время, отметила вице-министр. В случае проведения последних звонков министерство предлагает провести это мероприятие в формате, приуроченном к 1 июня - Дню защиты детей.
Выпускники 9-х классов сдают итоговые школьные экзамены со 2 по 13 июня. А для выпускников 11-х классов государственные экзамены проводятся с 5 по 19 июня. Будут проведены торжественные мероприятия по выдаче аттестатов, которые министерство предлагает провести 20, 21, 22 июня", - заявила Шолпан Каринова.
Она также предупредила, что во время проведения классных часов, торжественных вручений аттестатов, проведения торжественных линеек в целях соблюдения педагогической этики и профилактики коррупционных правонарушений запрещено собирать средства с родителей для найма аниматоров, агентств по организации праздничных вечеров, частных студий. Сбор средств от родителей для подарков педагогам, администрациям школ также строго запрещен министерством.
Итоговая аттестация в колледжах продлится до 28 июня текущего года. В этом году их завершат более 144 тысяч выпускников. Торжественные церемонии вручения дипломов выпускников колледжей предлагается провести с 28 июня по 1 июля", - добавила первый вице-министр просвещения.
Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
Напомним, в Казахстане перенесли дату последнего звонка в школах.
Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год завершается у нас 31 мая. 31 мая - это учебный день, где помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей. 1 июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться праздники последних звонков", - проинформировала председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
15.05.2023, 13:54 23916
Раздача мест и льгот идет на скорость: депутат раскритиковала цифровую систему подушевого финансирования
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане попытки цифровизации не решают проблемы дефицита услуг, а провоцируют рост недоверия у населения. Об этом заявила мажилисмен - член фракции партии AMANAT Екатерина Смышляева.
По ее словам, доступ детей к услугам дополнительного образования в Казахстане определяется скоростью реакции их родителей. В пример она привела алматинскую платформу Damu Bala, где детей распределяют в бесплатные кружки и секции и где места в очереди закончились за 40 с небольшим минут.
По ее словам, такой якобы "справедливый" и современный подход используется правительством часто, особенно когда чего-то не хватает на всех.
Также Смышляева упомянула фермеров, которым раздавали субсидии.
Счет шел на минуты, деньги заканчивались молниеносно. Рекорды сельского хозяйства побило льготные кредитование министерства индустрии. Борьба за автомобили завершилась за 18 секунд", - заявила депутат.
Она отметила, что Министерство просвещения и Министерство культуры не ведут адекватный учет контингента детей, в связи с чем возникает недооценка реальной потребности.
Нет единой электронной очереди, полноценной интеграции систем. Объемы заказа неравномерно распределяются по регионам и внутри регионов. Объем по областям зависит от возможностей местного бюджета", - заявила Смышляева.
Она также отметила неравномерное распределение поставщиков услуг и их нехватку в сельской местности.
Также, по словам Смышляевой, отсутствуют какие-либо критерии отбора, очередности, ограничений по видам занятий. При этом не реализуется и механизм случайного отбора. Главный критерий - это скорость нажатия клавиш.
Таким образом, попытки цифровизации, наложенные на дефектные бизнес-процессы, не решают проблему нехватки мест, машин или денег. А вместо прозрачности и доступности провоцируют недоверие, несправедливость и разочарование", - заключила депутат.
По мнению Смышляевой, необходимо:
- изменить подходы к распределению подушевого финансирования на межведомственном уровне, пересмотреть бизнес-процесс оказания услуг допобразования с установлением одного ответственного госоргана;
- установить единообразный подход, чтобы подушевое финансирование с едиными тарифами работало для всех организаций образования независимо от формы собственности;
- создать единую электронную очередь на базе информсистемы;
- установить критерии очередности распределения мест для отдельных категорий детей;
- предусмотреть механизм случайного отбора, но при обязательной регистрации всех заявок;
- обеспечить равный доступ детей к получению услуг допобразования.
Напомним, в Актау родители юных спортсменов заявили об обмане со стороны руководства центра гимнастики. Бесплатное посещение секции художественной гимнастики после регистрации на сайте Damu Bala обещали 300 детям, но льготы получили лишь около тридцати из них.
Напомним, ранее распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "АртСпорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли.
По данным Генеральной прокуратуры, более миллиарда тенге хищений выявлено в программе "АртСпорт" путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "АртСпорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода. После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы.
Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг принимаются через платформу Damu Bala, информирует издание "Казправда". В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе. Платформа Damu Bala официально проверена Комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
15.05.2023, 09:47 26926
В Алматы бесплатными секциями и кружками охвачено более 65 тысяч детей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году акимат Алматы выделил для реализации программы подушевого финансирования 16,2 млрд тенге, рассчитанных на 65 739 ваучеров, из них 30 495 - на спортивные секции, 35 244 - на творческие кружки. Об этом сообщили в пресс-службе DamuBala.
Это максимальный объем бюджетных средств, выделенных для посещения детьми бесплатных секций и кружков среди городов и областей страны. К примеру, в городе Астане выделено 6,5 млрд тенге, в городе Шымкенте - 5,7 млрд, в Кызылординской области - 4,3 млрд и т.д.", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в связи с подтверждением данных родителей посредством электронной цифровой подписи (подпункт 12 статьи 1 закона Республики Казахстан "Об электронных документах и электронной цифровой подписи"), а также интеграцией с государственными базами данных при переходе на новую платформу DamuBala высвободилось 22 781 место. Таким образом, количество активных ваучеров с прошлого года составляет 42 958, высвободившихся - 22 781, общее число выдаваемых ваучеров - 65 739.
В целях распределения высвобожденных 22 781 места 3 и 10 мая текущего года осуществлен прием заявок на постановку в очередь в системе DamuBala. В итоге сформирована очередь из 55 889 заявок при уже активных 42 958 ваучерах. 12 мая начата процедура выдачи свободного 22 781 ваучера. Ваучеры выдаются в пределах утвержденного объема финансирования.
Поскольку количество претендентов в очереди после выдачи ваучеров будет составлять 33 108, что значительно превышает объем средств, предусмотренных в бюджете, в 00.00 часов 13 мая, руководствуясь подпунктом 2) пункта 3 Правил размещения государственных творческого и спортивного заказов для детей и юношества и их функционирования, утвержденных приказами министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 120 и 122, на онлайн-платформе DamuBala постановка на очередь завершена. В дальнейшем распределение мест в творческие кружки и спортивные секции среди очередников будет продолжаться по мере высвобождения мест. Уведомление об этом будет предоставляться своевременно", - пояснили в DamuBala.
Отмечается, что высвобождение мест производится по следующим причинам: переезд в другой город, отчисление ребенка из кружка или секций, отказ от ваучера, отсутствие ребенка по болезни и т.д.
Напоминаем, что все родители детей, имеющие уведомление о получении ваучера, до его активации имеют право на бесплатное посещение секции или кружка до двух раз в течение 10 дней.
За эти 10 дней согласно нормативно-правовым актам необходимо подписать с поставщиком договор об оказании услуг и предоставить полный пакет документов для активации ваучера. Он включает в себя:
- заявление на зачисление в спортивную секцию/творческий кружок в произвольной форме;
- фотографию ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую справку формы 027/у;
- копию документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка.
14.05.2023, 12:39 34876
Трещины и просевшие полы: школа разрушается в Жамбылской области
Фото: Кадр из видео
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Тараз. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе имени Кунаева Жамбылской области в аварийном состоянии находится школа, которую построили всего 8 лет назад.
За безопасность детей опасаются родители и педагоги. Из-за трещин в стенах и просевших полов обучение в начальном блоке и вовсе пришлось закрыть, информирует "Хабар 24".
Мы всех их переселили в это главное крыло. Разместили, значит, в методкабинет, в библиотеку, в кабинет директора, в кабинет психолога. Мы забили доски все, чтобы учебный процесс шел на нужном уровне. Значит, все дети приходят в школу и обучаются. Два класса мы перевели во вторую смену. Наши рабочие посмотрели, руководство школы и районный отдел образования. Ну, может, талые воды. Может быть, там у нас еще проводится отопление, может, батареи", - заявила заместитель директора СШ № 5 села Кунаева Гульзира Кожахметова.
Отмечается, что подобная ситуация в школе была год назад. По словам руководства, тогда не сильно просевший пол незамедлительно отремонтировали без остановки учебного процесса. На это затратили почти 9 миллионов тенге. Ремонтные работы в самые короткие сроки обещают провести и на этот раз.
В прошлом году провели текущий ремонт, но теперь снова появились проблемы. Мы привлечем к работам подрядную компанию, которая и проводила реконструкцию. Закупили все необходимые строительные материалы", - сообщил заведующий сектором отдела образования района имени Рыскулова Бауыржан Самылтыров.
Ранее директор алматинской школы, построенной два года назад, рассказал об аварийном состоянии учебного заведения. В школе проваливаются полы, по стенам идут трещины, трубы протекают, а пожарные гидранты не работают.
Ситуацию в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировала депутат Ирина Смирнова. По ее словам, все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность.
В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах. К примеру, в апреле прошлого года в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала. Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена.
12.05.2023, 14:48 47956
Филиалы девяти известных мировых университетов планируют открыть в Казахстане
Четыре международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах страны
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Филиалы еще девяти известных мировых университетов планируется открыть в Казахстане до 2029 года, сообщает пресс-служба главы правительства.
Об открытии престижных иностранных университетов в республике сообщил на форуме президентов Альянса азиатских университетов (ААУ), проходящем в Астане в рамках ежегодного саммита организации, премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Саммит является одним из ключевых мероприятий альянса и своего рода платформой, где ученые, исследователи и политики могут обсудить текущие проблемы и тенденции в сфере высшего образования. В этому году принимающей стороной выступает Назарбаев Университет.
Смаилов отметил, что мероприятие знаменует собой первую очную встречу руководителей университетов альянса после начала пандемии COVID-19.
Стремительные преобразования в мире, вызванные пандемией COVID-19, технологической революцией, развитием искусственного интеллекта и другими факторами, усиливают потребность в инновационных решениях в различных областях, особенно в сфере образования", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что, учитывая мировые тенденции, Казахстан планирует довести уровень финансирования научных исследований до 1% ВВП к 2027 году. Кроме того, на фоне стремительных темпов цифровизации всех отраслей экономики правительство ведет работу по формированию цифровой архитектуры высших учебных заведений, чтобы должным образом подготовить будущих участников рынка труда.
Параллельно с этим укрепляется сотрудничество с престижными иностранными университетами. Так, четыре международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Среди них University of Arizona и Heriot-Watt University. До 2029 года планируется пригласить еще как минимум девять известных университетов.
В настоящее время также реализуются инициативы по преобразованию региональных казахстанских университетов в учебные заведения международного уровня. Для этого ведется работа по их оснащению и созданию исследовательских лабораторий. Данные центры будут способствовать академическому и научному развитию, поднимая стандарты в регионах", - заявил Смаилов.
Для справки:
Альянс азиатских университетов - некоммерческая организация, основанная в 2017 году для содействия академическому и культурному сотрудничеству университетов-участников. В его состав входят 15 вузов со всей Азии, в том числе ведущие университеты Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда и других стран.
Ранее премьер-министр РК заявлял, что учебные программы вузов должны соответствовать потребностям казахстанской экономики. Подготовка специалистов для нужд экономики является одной из приоритетных задач.
Сообщалось также, что казахстанская молодежь предпочитает учиться в российских вузах. В РФ сейчас обучаются порядка 320 тысяч иностранных студентов, 68 тысяч из них являются гражданами Казахстана.
05.05.2023, 19:40 89111
Правила проведения среза знаний студентов разработало Миннауки Казахстана
Если пороговые баллы не наберут более 30% обучающихся от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров, это будет считаться нарушением нормативных правовых актов в сфере образования
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК представило для публичного обсуждения проект положения об организации и проведении среза знаний среди студентов вузов.
Согласно документу срез знаний проводится в форме компьютерного тестирования, в котором принимают участие 100% обучающихся выпускного или предвыпускного курса очной формы с полным циклом обучения. Результаты тестирования не подлежат процедуре апелляции. Допускается отсутствие не более 10% обучающихся по болезни или другим причинам.
В случае неявки студента на тестирование по неуважительной причине его результат приравнивается нулю, который засчитывается при подсчете доли тестируемых, не преодолевших минимальный пороговый балл.
Тестирование состоит из 60 заданий, в том числе:
- по истории Казахстана - 15 заданий;
- по философии - 15 заданий;
- по информационно-коммуникационным технологиям (на языке обучения) - 15 заданий;
- по навыкам обучения - 15 заданий.
Тестирование будет длиться 90 минут. Максимальное количество баллов - 60, пороговый балл составляет 30 баллов, по каждой части - не менее 7 баллов. Если пороговые баллы не наберут более 30% обучающихся от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров, это будет считаться нарушением нормативных правовых актов в сфере образования.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке. Публичное обсуждение продлится до 24 мая.
27.04.2023, 15:08 136776
Изучение казахского языка в школах оставляет желать лучшего - Аймагамбетов
Такая же проблема касается изучения государственного языка взрослыми
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет желать лучшего.
Вынужден сказать о том, что, в принципе, вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет желать лучшего. Поэтому была у нас инициатива о том, что необходимо с шестого класса сдавать после каждого учебного года и казахский язык как экзамен переводной и так далее. Мы старались менять программу в школе, мы старались обучить наших учителей", - цитирует zakon.kz Асхата Аймагамбетова.
Он добавил, что примерно такая же проблема, может быть, даже в большем масштабе касается изучения государственного языка взрослыми, информирует tengrinews.kz.
И здесь необходима инфраструктура, здесь необходимо не столько даже ожидать, что именно только государство будет этим заниматься, важно, что сейчас появляются волонтерские всякие организации, волонтерские начинания. Я знаю, что очень много ребят, которые просто сами, кто изначально русскоязычный, которые выучили казахский язык, которые открывают клубы, как English speaking club, и каждую субботу или пятницу проводят эти клубы. Это больше такая общая задача", - заявил депутат.
Напомним, Токаев поручил принять меры по устранению этносоциальной напряженности и всеобщему овладению госязыком.
26.04.2023, 08:36 143611
Учебные программы вузов должны соответствовать потребностям казахстанской экономики - премьер
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы развития человеческого капитала обсуждены на заседании совета отечественных предпринимателей при правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства.
Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в рамках данного направления запланированы меры по открытию 300 тысяч новых мест в детских садах, созданию кадрового резерва - 1000 лидеров изменений в системе образования, открытию 7 тысяч предметных кабинетов в школах, строительству 100 объектов дополнительного образования, увеличению госзаказа в колледжах до 150 тысяч мест, созданию 100 бизнес-инкубаторов и т.д.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проводимой работе по обновлению образовательных программ вузов, формированию карт региональной потребности в кадрах, коммерциализации результатов научной деятельности.
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию национальной системы квалификации. Была отмечена необходимость участия работодателей в разработке профессиональных стандартов, являющихся основой образовательных программ. Кроме того, было обращено внимание на введение независимой сертификации, направленной на снятие барьеров в трудоустройстве, в особенности молодежи.
В ходе заседания участники подробно обсудили вопросы подготовки кадров для отраслей экономики, трудоустройства выпускников, дуального обучения, разработки профессиональных стандартов, финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), налогового стимулирования, развития частных школ и дошкольных организаций образования, инженерной деятельности и ряд других.
Премьер-министр подчеркнул, что подготовка специалистов для нужд экономики является одной из приоритетных задач правительства. В этой связи необходимо продолжать работу по совершенствованию и улучшению системы образования с ориентиром на реальную потребность экономики при активном участии граждан и бизнеса.
Нужно уделять большое внимание изучению рынка труда и прогнозированию, какие кадры понадобятся экономике через 5-7 лет, чтобы заранее предусматривать образовательные гранты и другие меры развития. Причем это касается не только высшего образования, но и колледжей и других организаций образования. Учебные программы должны соответствовать потребностям рынка", - сказал Алихан Смаилов.
По итогам заседания премьер-министр дал поручение министерствам просвещения, науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения учесть в работе все озвученные предложения бизнеса и совместно с нацпалатой "Атамекен" найти пути решения поднятых проблемных вопросов.
В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, национальной палаты предпринимателей "Атамекен", Казахстанской ассоциации непрерывного образования, ТОО "Евразийская группа" и других отраслевых организаций.
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