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ЕНТ будут сдавать более 131 тыс. учащихся

28.05.2020, 14:07 5212
ЕНТ будут сдавать более 131 тыс. учащихся
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на селекторном заседании под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы подготовки к проведению Единого национального тестирования, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства образования и науки, в текущем году сдавать ЕНТ будут более 131 тысячи учащихся. Определено 150 пунктов проведения ЕНТ. Все пункты проведения будут обеспечены тепловизорами, дезинфицирующими тоннелями и ковриками для обуви, медпунктами, санитайзерами и масками.
 
Тугжанов обратил внимание, что с учетом эпидемиологической ситуации необходимо подготовить специальную Инструкцию по санитарно-эпидемиологическим требованиям к проведению ЕНТ, обеспечить социальную дистанцию, обязательное соблюдение санитарных требований, организовать подвоз детей и безопасность их транспортировки.
 
По итогам совещания заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.

 

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