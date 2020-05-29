За проведением ЕНТ в Алматы будет следить специальная мониторинговая группа при Антикоррупционной службе

Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - За проведением Единого национального тестирования будут следить члены специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе, передает Kazakhstan Today.

С 20 июня по 5 июля будет проходить Единое национальное тестирование, регистрация прошла в online режиме.

Как сообщила руководитель Департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева, 3-4 июня пройдет "Вручение аттестатов" в школах города. Всего выпускников 11 классов по городу Алматы - 9299, из них 545 претендентов на знак "Алтын белгі".

Всего подано заявлений - 14 972, из них 9047 выпускников общеобразовательных организаций и 5925 среднеспециальных учебных заведений.

В 2020 году любой желающий сможет посмотреть процесс Единого национального тестирования через приложение Digital Agent. Обнаружив факт нарушения правил проведения ЕНТ, он сможет напрямую прислать фото, видеозапись через это приложение. Или можно позвонить по телефону 1414 и 1424", - сказала она.

По ее словам, в случае, если при запуске у сдающего будут обнаружены запрещенные предметы (смартфоны, простые телефоны, гаджеты, шпаргалки и другие), тогда он не только не будет допущен к тестированию, но и лишится права сдавать ЕНТ в текущем году на платной основе.

Гульнара Ермекбаева отметила, что ЕНТ будет проведено с полным соблюдением правил медико-санитарных норм.

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