Еще один казахстанский вуз на грани закрытия

КЫЗЫЛОРДА. 9 АВГУСТА - Гуманитарно-технический институт "Акмешит" в Кызылорде лишен генеральной лицензии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее в вузе была проведена проверка, по итогам которой сотрудники Комитета выявили различные нарушения. Институту "Акмешит" в городе Кызылорде было выдано предписание и предоставлено время для устранения всех несоответствий. Однако вуз потратил его на судебные разбирательства и обжалование действий Комитета МОН РК вместо того, чтобы провести работу, необходимую для улучшения качества образовательных услуг, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Что касается Гуманитарно-технического института "Акмешит", то завершающая проверка была проведена в июне этого года. Нарушения так и не устранили. Речь идет о слабой материально-технической базе и серьезных недостатках в организации учебного процесса. Некоторые дисциплины в вузе вели преподаватели, не имеющие должного образования и ученой степени. Учебный процесс и вовсе завершили досрочно, из-за чего студенты не смогли полностью освоить образовательные программы. В настоящее время уже по устоявшейся практике институт пытается опротестовать принятое нами решение о лишении лицензии", - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

В ведомстве отметили, что на сегодня институт "Акмешит" не имеет аккредитации образовательной деятельности. Однако, несмотря на то, что дипломы являются недействительными, институт выдавал их, не имея при этом серии и номера, зарегистрированных в МОН.

Поэтому обращаем внимание студентов на то, что при лишении лицензии и отсутствии аккредитации у вузов они вправе перевестись в другие вузы с сохранением грантов и перезачетом освоенных кредитов и дисциплин. Выпускники этого года также могут перевестись в другие вузы, где будут признаны их результаты обучения и по итогам выданы дипломы", - подчеркнули в МОН.





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