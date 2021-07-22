Университет иностранных языков и деловой карьеры в Алматы лишат лицензии

АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Университет иностранных языков и деловой карьеры на грани лишения генеральной лицензии. Таковы результаты повторной проверки Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе МОН РК, по результатам профилактического контроля из 46 пунктов проверочного листа выявлены нарушения по 39 пунктам. Университету предоставили время для устранения всех несоответствий, однако повторная проверка показала, что вуз не провел работу, необходимую для улучшения качества образовательных услуг.

В университете иностранных языков и деловой карьеры не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по тем или иным дисциплинам. Соответственно, обучающиеся осваивают дисциплины не в полном объеме. По результатам обучения 90% студентов не преодолели пороговый уровень. В учебном процессе используются устаревшие компьютеры, которые не соответствуют даже минимальным установленным требованиям. Выявлены и нарушения по присуждению степени магистра научно-педагогического направления выпускнику профильной магистратуры. Решением государственной аттестационной комиссии выпускнику годичной магистратуры присудили степень магистра с двухлетним обучением = и это только небольшая часть нарушений вуза", - отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

В связи с выявленными нарушениями, комитет приостановил действие лицензии Университета иностранных языков и деловой карьеры. Теперь будет проведена работа по лишению генеральной лицензии и закрытию вуза.

Согласно законодательству, в случае приостановления действия лицензии, студенты могут перевестись в другие вузы, не дожидаясь устранения вузом выявленных нарушений. Призываем абитуриентов ответственно подходить к выбору вузов для поступления", - добавили в пресс-службе Минобразования.





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