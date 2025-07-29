Фитнес-браслеты, беспилотники и IT-обучение: пилотный проект новой воинской службы реализует Минобороны

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования", передает корреспондент агентства.





В частности, для участия в конкурсе на присуждение гранта высшего образования за счет средств республиканского, местного бюджета или зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:





в национальные ОВПО - не менее 65 баллов, а по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по областям образования "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 50 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;

во вновь созданные в текущем календарном году национальные ОВПО и получившие лицензию или приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью - не менее 50 баллов, а по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;

в другие ОВПО - не менее 50 баллов, а по области "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов.





При этом отмечается, что по истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ или творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" не менее 3 баллов.





Также, согласно документу, прием иностранцев на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. Отмечается, что зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 дней до начала следующего академического периода.





Подчеркивается, что прием иностранцев на обучение в национальные или другие ОВПО на основе гранта или на платной основе по области образования "Здравоохранение", поступающих на обучение на английском языке, осуществляется по результатам собеседования. Его проводят приемные комиссии ОВПО в течение календарного года только при наличии сертификата, подтверждающего владение английским языком:





International English Language Tests System Academic, пороговый балл - не менее 5,0;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test, пороговый балл - не менее 35 баллов;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm, пороговый балл - не менее 417;

TOEIC, пороговый балл - не менее 550;

Duolingo English Test, пороговый балл - не менее 80.





С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке



