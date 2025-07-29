Фитнес-браслеты, беспилотники и IT-обучение: пилотный проект новой воинской службы реализует Минобороны
Фото: Минобороны РК
Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется запуск пилотного проекта срочной службы нового формата - SARBAZ+, сообщает Министерство обороны РК.
Программа направлена на повышение качества подготовки военнослужащих, улучшение условий службы и интеграцию современных технологий в повседневную армейскую жизнь", - пояснили в ведомстве.
Первыми службу в новом формате начнут проходить 150 призывников войсковой части 78460 Сил воздушной обороны, расположенной в Алматинской области.
Проект SARBAZ+ предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга. Планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени. Данные будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики", - отмечает ведомство.
Сейчас на территории части завершают строительные и ремонтные работы: обновляют спортивные объекты, устанавливают тренажеры, создают площадки для игровых видов спорта и зоны для зрителей. Также планируется запустить шахматные секции.
Кроме того в рамках проекта предусмотрены программы базового обучения в сфере телекоммуникаций и IT - совместно с компаниями "Казахтелеком" и "Транстелеком". По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве. Также запланировано обучение основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам. Для поддержки психологического состояния военнослужащих создается комната эмоциональной разгрузки. Предусмотрены тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста", - уточнили в Минобороны.
Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий.
Для удобства отбора призывников разработан официальный сайт проекта. На платформе размещена информация о порядке поступления на службу, условиях прохождения и этапах отбора. Призывники смогут пройти онлайн-регистрацию, после чего их анкеты будут рассмотрены комиссией с участием представителей части и местных органов военного управления. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении", - рассказали подробности в оборонном ведомстве.
В случае успешной реализации проект планируется поэтапно внедрить и в других подразделениях Вооруженных сил Республики Казахстан.