Глава МОН ответил на петицию против дистанционного обучения

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Дистанционное обучение - это вынужденная мера, на которую мы пошли в связи с мировой пандемией COVID-19. Перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при этом не прерывать процесс обучения", - написал глава МОН.
Он отметил, что, "несмотря на некоторые накладки", в целом процесс дистанционного обучения был организован.
Тем не менее дети, родители, учителя и министерство - мы все понимаем, что на сегодняшний день самым эффективным и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе. Никто традиционную форму очного обучения не отменяет. Переход на дистанционный формат был вынужденным", - заверил министр.
При этом он подчеркнул, что в будущем нужно быть готовыми к такого рода обстоятельствам, поэтому по поручению главы государства проводится соответствующая работа.
Технологии дистанционного обучения нужно развивать, и информатизацию школ надо проводить. Возьмем, к примеру, ситуацию, когда школьники из-за погодных условий пропускают занятия, а потом наверстывают пропущенный программный материал. Или ситуацию, когда ребенок по состоянию здоровья занимается дома и т.д. ДОТ можно также рассматривать как дополнительную возможность, альтернативу и условие для обеспечения гибкости программ", - написал Аймагамбетов.
В то же время он подчеркнул, что учеба в школе в привычном очном формате обучения сегодня является наилучшим решением, и выразил надежду, что следующий учебный год пройдет в стенах школ.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать методики обучения студентов и школьников в удаленном режиме.
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