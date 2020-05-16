Глава МОН ответил на петицию против дистанционного обучения

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Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заверил родителей казахстанских школьников в том, что в стране будет сохранена традиционная форма обучения. Пост в ответ на петицию "За традиционные очные школы" глава ведомства разместил в Facebook , передает Kazakhstan Today.

Дистанционное обучение - это вынужденная мера, на которую мы пошли в связи с мировой пандемией COVID-19. Перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при этом не прерывать процесс обучения", - написал глава МОН.

Он отметил, что, "несмотря на некоторые накладки", в целом процесс дистанционного обучения был организован.

Тем не менее дети, родители, учителя и министерство - мы все понимаем, что на сегодняшний день самым эффективным и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе. Никто традиционную форму очного обучения не отменяет. Переход на дистанционный формат был вынужденным", - заверил министр.

При этом он подчеркнул, что в будущем нужно быть готовыми к такого рода обстоятельствам, поэтому по поручению главы государства проводится соответствующая работа.

Технологии дистанционного обучения нужно развивать, и информатизацию школ надо проводить. Возьмем, к примеру, ситуацию, когда школьники из-за погодных условий пропускают занятия, а потом наверстывают пропущенный программный материал. Или ситуацию, когда ребенок по состоянию здоровья занимается дома и т.д. ДОТ можно также рассматривать как дополнительную возможность, альтернативу и условие для обеспечения гибкости программ", - написал Аймагамбетов.

В то же время он подчеркнул, что учеба в школе в привычном очном формате обучения сегодня является наилучшим решением, и выразил надежду, что следующий учебный год пройдет в стенах школ.

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