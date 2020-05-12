Токаев поручил разработать методики онлайн-обучения школьников и студентов

"Не надо больше стоять в очередях, собирать разные справки, пресловутый скоросшиватель: туда все свои аттестаты, оригиналы, копии, справки, фотографии и бессчетное количество документов собирать, терять свое время, нервы. Сейчас эта система максимально упрощена".