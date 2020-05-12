Токаев поручил разработать методики онлайн-обучения школьников и студентов

Образование следует сделать гораздо более гибким, следует разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны. Необходимо форсированно внедрять современные дистанционные технологии. Предстоит пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными", - сказал глава государства сегодня в ходе заключительного заседания Госкомиссии по чрезвычайному положению.
При этом Токаев подчеркнул, что подготовка педагогов также должна осуществляться с учетом новых требований.
Сегодня в Казахстане прекращено действие режима ЧП, объявленного в связи с пандемией коронавируса с 16 марта. С 6 апреля в РК стартовало дистанционное обучение для школьников. При этом МОН решил отказаться от онлайн-обучения, так как технически сделать это в масштабах страны оказалось невозможным.
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