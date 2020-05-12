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Токаев поручил разработать методики онлайн-обучения школьников и студентов

11.05.2020, 14:48 15067
Токаев поручил разработать методики онлайн-обучения школьников и студентов
Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать методики обучения студентов и школьников в удаленном режиме, передает Kazakhstan Today.
 

Образование следует сделать гораздо более гибким, следует разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны. Необходимо форсированно внедрять современные дистанционные технологии. Предстоит пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными", - сказал глава государства сегодня в ходе заключительного заседания Госкомиссии по чрезвычайному положению.

 
При этом Токаев подчеркнул, что подготовка педагогов также должна осуществляться с учетом новых требований.
 
Сегодня в Казахстане прекращено действие режима ЧП, объявленного в связи с пандемией коронавируса с 16 марта. С 6 апреля в РК стартовало дистанционное обучение для школьников. При этом МОН решил отказаться от онлайн-обучения, так как технически сделать это в масштабах страны оказалось невозможным. 
 

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