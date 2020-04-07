Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане стартовало дистанционное обучение, передает Kazakhstan Today.

В условиях усиления мер борьбы с распространением коронавируса принято решение проводить дистанционное обучение студентов вузов и ссузов. Кроме того, с 6 апреля для продолжения учебного процесса в средней школе будут транслироваться видеоуроки на трех телеканалах Balapan, "Ел арна" и Almaty.

Министерством образования и науки РК достигнута договоренность о бесплатном доступе к образовательному контенту интернет-платформ, таких как Bilimland, Daryn online, Kundelik.kz", - напоминают в пресс-службе акима Алматы.

Также МОН РК заключило соглашение с радиоканалами "Казак Радиосы".

Управление образования совместно с телеканалом Almaty для более успешного освоения программного материала выпускниками школ 9-х и 11-х классов проводит запись уроков естественно-математического направления, которые будут транслироваться в эфире телеканала.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства