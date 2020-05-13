Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Главный санврач Алматы рассказал о новых правилах работы детских садов, передает Kazakhstan Today.

В каждой группе будет емкость заполняться не более чем на 50%... По санитарным нормам группа должна быть не более 30 человек. Поэтому (в режиме карантина) 15 человек", - сказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что при этом у воспитательниц групп возрастает объем работы в связи тем, что нужно усиленно проводить проветривание, дезинфекционные работы.

Практически два раза в день нужно будет проводить дезинфекцию поверхностей, предметов, которых касаются дети, игрушек. Мы детсадам запретили пока мягкие игрушки, потому что они требуют специальной дезинфекции, а твердые остаются", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что детей в детсады могут приводить лица старше 18 лет. Беременным и людям старше 65 лет им не рекомендуется и запрещается приводить детей в детсады, так как они относятся к группе риска, и им нельзя посещать места массового скопления людей.

Он отметил, что воспитатели должны быть в масках, перчатках. В помещениях должны быть установлены санитайзеры, бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха.

Нужно чтобы медицинский работник детского дошкольного учреждения обеспечивал фильтр. То есть в каждом детском учреждении должно быть должностное лицо, которое следит за выполнением требований", - сказал Бекшин.

Кроме того, необходимо проводить термометрию и не допускать к работе сотрудников с признаками респираторных заболеваний: повышенная температура, сухой кашель, одышка, насморк.

При режиме сна расстояние между кроватями должно быть не менее одного метра. Такое разобщение на 50% позволит нам выполнить эти мероприятия", - сказал Бекшин.

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