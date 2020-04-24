Из ЕНТ уберут задания за 4 четверть 11 класса

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Из Единого национального тестирования уберут задания за четвертую четверть 11 класса, передает Kazakhstan Today.

Жители города Аксая Западно-Казахстанской области обратились в редакцию "Первого канала" . Они переживают, что из-за дистанционного обучения выпускники 11-х классов плохо подготовятся к сдаче ЕНТ и не смогут поступить в вузы.

В Национальном центре тестирования журналистов заверили, что дистанционное обучение старшеклассникам не помешает, так как из тестов уберут все задания по темам, которые дети должны изучать по программе в четвертой четверти.

Школьникам не придут вопросы за 4-ю четверть. То есть только с 5 класса до 11 класса трёх четвертей. Проведение ЕНТ останется в прежнем формате, однако мы будем вводить дополнительные санитарные ограничительные меры. То есть мы увеличим расстояние между тестируемыми, введём дополнительный контроль по температуре ребенка, то есть будет соответствующее оборудование на местах", - сообщил директор НЦТ Дидар Смагулов.

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