В Казахстане у 9 и 11 классов отменены выпускные экзамены

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В этом году в связи с сложившейся ситуацией Министерство образования приняло решение об отмене выпускных экзаменов у выпускников 9 и 11 классов, говоря об условиях проведения ЕНТ, он отметил, что есть еще и итоговая аттестация - выпускные экзамены, сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов.

Они есть у 9 и 11 классов. Здесь мы приняли решение - в связи с тем, что мы перешли на дистанционное обучение и со многими другими обстоятельствами - о том, что итоговая аттестация 9 и 11 классов будет проводиться на основе годовых оценок, то есть самих экзаменов не будет. Например, в 11 классе был устный экзамен по истории, были контрольные работы, письменные экзамены. Теперь мы будем выставлять на основе текущих оценок", - сказал Асхат Аймагамбетов в прямом эфире на канале zakon.kz.

То есть на основе годовых оценок будут выставлять оценку в аттестат.

И таким образом, без проведения итоговой аттестации, то есть выпускных экзаменов, наши 11-классники получат свои аттестаты", - сказал министр.

В условиях дистанционного обучения итоговая аттестация выпускников будет осуществляться на основании годовых оценок по предметам. Аттестаты будут выдаваться на основании годовых оценок по предметам. Такое решение приняло Министерство образования и науки республики. Сроки проведения ЕНТ остаются без изменений.

В связи с введенным в Казахстане чрезвычайным положением и переходом учеников на дистанционную форму обучения Министерством образования и науки принято решение отменить выпускные экзамены для учащихся 9 (10) классов и государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов.

Это наше взвешенное решение. Все необходимые изменения уже внесены в приказы Министерства. Отдельные экзамены проводиться не будут. Это обеспечит максимальную объективность в итоговом оценивании учебных достижений, уточнили в пресс-службе Министерства.

Напомним, ранее итоговая аттестация выпускников 9 (10) классов предусматривала:

1) письменный экзамен по родному языку (по языку обучения) - письменная работа в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменная работа в форме статьи/ рассказа/ эссе;

2) письменный экзамен по математике (алгебре);

3) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения;

4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранному языку (английский/ французский/ немецкий), информатике;

Итоговая аттестация для обучающихся 11 (12) классов предусматривала:

1) письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) в форме эссе;

2) тестирование по казахскому языку в школах с русским/ узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения;

3) письменный экзамен по алгебре и началам анализа;

4) устный экзамен по истории Казахстана;

5) тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранному языку (английский/ французский/ немецкий), информатике;

Напомним, что в настоящее время сроки проведения Единого национального тестирования остаются без изменений. Выпускники смогут бесплатно использовать подготовительные тесты, которые размещены на сайте НЦТ. По каждому предмету предложены 70 уникальных вариантов.

Отметим, с 2017 года результаты ЕНТ необходимы для поступления в вузы и получения образовательных грантов, а выпускные экзамены для получения аттестатов.

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