Известны имена обладателей государственных образовательных грантов

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК - На официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК опубликован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, сообщили в пресс-службе ведомства.





Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.





Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.





Стоит отметить, что в этом году по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева было выделено 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Гранты распределены таким образом: Атырауская область - 1500, Мангистауская область - 1500, Улытауская область - 300, область Жетісу - 300, область Абай - 500, Шымкент - 400, Туркестанская область - 500 грантов. Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки.





Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология", - 22 человека на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (14 человек), "Право" (11 человек), "Подготовка учителей музыки", "Подготовка учителей физической культуры" и "Психология" (по 10 человек).





Среди претендентов около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.



