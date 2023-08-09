Что ждет казахстанцев в августе

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Какие изменения ожидают казахстанцев в августе текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Завершение приема документов в 1-й класс





1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс. В первый класс дети принимаются с 6 лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя, обучающегося. Заявки подавались через веб-портал egov.kz и информационные системы местных исполнительных органов.





Прием документов продолжался 4 месяца – с 1 апреля до 1 августа. За это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся. 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке.





Высокие показатели по приему детей в 1 класс зафиксированы в Шымкенте (99,3%), Павлодарской (97,6%), Восточно-Казахстанской (96,6%) областях.





С 10 августа начнется августовское ЕНТ

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.





Стоит отметить, что абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.





К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не набрали пороговый балл. Для того чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.





Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов.





Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2024 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.





Список обладателей грантов опубликуют до 10 августа. Зачисление в вузы завершится до 25 августа





По данным Министерства науки и высшего образования РК, 94 тысячи абитуриентов подали заявки для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2022 году было принято 80 тысяч заявлений. Самым популярным городом является Алматы, 38 тысяч ребят выбрали его местом, где они планируют провести студенческие годы. 18 тысяч заявлений принято для обучения в столичных учебных заведениях, а 6 тысяч человек изъявили желание учиться в университетах Шымкента.





По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным - больше всего заявлений поступило на такие направления, как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих стоматологов, дипломатов, юристов и учителей.





Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят депутаты парламента РК, представители государственных органов и общественных организаций. Все заседания планируют провести до 10 августа и опубликовать список обладателей гранта. А зачисление в вузы традиционно завершится до 25 августа.





С 1 августа в столичном аэропорту изменяется плата за парковку





В Международном аэропорту Астаны стоимость парковки подорожает на 100%. Цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 вырастут со 100 до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменится с 50 тенге до 100 тенге в час, сообщает пресс-служба аэропорта.





В связи с ростом злоупотреблений экспресс-полосой и жалобами пассажиров водитель будет платить 300 тенге по новому тарифу, при въезде на 15-минутную бесплатную полосу в третий раз и более за сутки.





Изменение тарифов на парковку связано с повышением коммунальных тарифов.





Стоимость закрытой парковки справа от терминала Т2, где выполняются внутренние рейсы, остается неизменной. В качестве альтернативы платной парковке администрация аэропорта Астаны предлагает бесплатную парковку, расположенную рядом с закрытой парковкой.





Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе





В августе при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет девять выходных, включая выходные и праздничные дни.





Напомним, 30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. В этом году он выпадает на среду, соответственно, будет выходным днем.





При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 и 30 августа.





При шестидневной неделе казахстанцы отдохнут: 6, 13, 20, 27 и 30 августа.





В День Конституции во всех областях и городах республики проходят массовые праздничные гулянья и концерты. Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. За годы независимости Конституция Казахстана неоднократно дополнялась.





Синоптики опубликовали прогноз погоды на август 2023 года





Август завершает сезон лета, и начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами с вероятностью града и порывистого ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".





В первой декаде месяца прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха:





на севере, в центре, востоке республики ночью от +12, +22°С до +10, +18°С, днем от +30, +35°С до +22, +30°С,





в южных регионах ночью от +20, +27°С до +18, +23°С, днем от +34, +42°С до +28, +35 °С.





На западе страны ожидается небольшое колебание температуры воздуха ночью от +13, +20°С до +20, +25°С, днем от +25, +30°С до +33, +41°С; на юго-западе ночью от +20, +25°С до +25, +30°С, днем температура воздуха сохранится в пределах +30, +40°С.





В течении второй и третьей декадах августа на територии республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.





Температура воздуха будет колебаться в северных регионах ночью от +13, +20°С до +8, +15°С, днем от +17, +25°С до +23, +30°С, в южных и западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +13, +22°С, днем +28, +38°С.





Нацбанк примет решение по базовой ставке





25 августа 2023 года будет принято очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке. Напомним, 5 июля комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/-1 п.п.





Самокатчиков и мопедистов начнут штрафовать в Казахстане с 30 августа





29 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". По истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования закон вступает в силу.





Как сообщили Sputnik.kz в МВД, закон вводится в действие с 30 августа.





Теперь в ПДД четко разделили термины "электрический самокат" и "малое электрическое транспортное средство":





электрический самокат - это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час;

малое электрическое транспортное средство (МЭТС) - это транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов с электрическим двигателем.





Водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке", - говорится в проекте приказа .





А водители электрических самокатов должны двигаться по велосипедной дорожке, отметили в документе. При отсутствии велосипедной полосы они должны двигаться:





по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств в один ряд;

по обочине;

по тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более 6 километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.





Несовершеннолетним, а также лицам без водительских прав запрещается двигаться по правому краю дороги и по обочине.





Согласно поправкам в ПДД, водителям мопеда, электрического самоката, велосипеда и МЭТС запрещается:





ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

поворачивать налево или разворачиваться, на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего установленным требованиям, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств;

при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.





На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенной вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге", - регламентируют новые правила.