Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В августе при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет девять выходных, включая выходные и праздничные дни.





Напомним, 30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. В этом году он выпадает на среду, соответственно, будет выходным днем.





egov.kz





При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 и 30 августа.





При шестидневной неделе казахстанцы отдохнут: 6, 13, 20, 27 и 30 августа.





В День Конституции во всех областях и городах республики проходят массовые праздничные гулянья и концерты.





Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. За годы независимости Конституция Казахстана неоднократно дополнялась.





В середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления. В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок . Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона.



