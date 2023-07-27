Токаев подписал закон, вводящий ограничения для самокатчиков

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Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", сообщает пресс-служба - Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", сообщает пресс-служба Акорды





Основной целью документа является устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов. Кроме того, законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.





Также Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства".





Устанавливается государственное регулирование предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки. При этом для лиц, реализующих товарный газ или сжиженный нефтяной газ в рамках плана поставки, устанавливается обязанность о недопустимости превышения установленных предельных цен.