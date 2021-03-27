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Как будут учиться школьники в Казахстане в четвертой четверти

26.03.2021 22897
Как будут учиться школьники в Казахстане в четвертой четверти
unicef.org
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление №12 от 25 марта 2021 года, в котором определено, как будут обучаться казахстанские школьники в четвертой четверти 2020-2021 учебного года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, в четвертой четверти 2020-2021 учебного года во всех регионах республики разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек.
 
Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.
 
В регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска ("зелёная" и "жёлтая" зоны), обучение разрешено в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.
 
В регионах, расположенных в зоне высокого риска ("красная" зона): обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Также обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).
 
Требования к работе общеобразовательных школ на период введения послабления ограничительных мероприятий, в том числе карантина.
 
При входе и выходе обучающихся в здание организаций образования:
 
1) проводится ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся (термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептиком у входа в здание);
 
2) маркируются специальными указателями по правилу "одностороннего движения" передвижения в школе, в том числе подъемы по лестницам;
 
3) наносится маркировка перед входом на асфальте для обеспечения дистанцирования в очереди;
 
4) наносятся сигнальные знаки для соблюдения дистанции, как в помещениях, так и в здании объекта образования в целом;
 
5) устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком для обработки рук учащихся, персонала в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудиторий, кабинета), в санитарных узлах и промаркированных емкостей для грязных масок;
 
6) обеспечивается наличие мыла в дозаторах в санузлах для учащихся и сотрудников, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие плакатов с правилами мытья рук.
 
Режим занятий и организация рабочего места проводятся в соответствии со следующими требованиями:
 
1) расписание уроков составляется согласно рабочему учебному плану организации образования на учебный год с учетом комбинированного формата обучения;
 
2) учащимся во время уроков в классах разрешается находиться без масок; 
 
3) отменяется кабинетная система;
 
2) соблюдается проектная мощность заполнения помещений;
 
3) организуются уроки физической культуры на свежем воздухе в теплый период времени (при температуре атмосферного воздуха не более -18°С) или обеспечивается постоянное проветривание спортивных залов.
 
В организациях образования будут проводиться противоэпидемиологические мероприятия:
 
1) организуются работы санитарных постов на каждом этаже, осуществляется контроль в классах (группах) за своевременным мытьем рук учащихся (мытье рук с использованием жидкого мыла) по приходу в школу (до начало занятий), на переменах, после прогулки на улице, посещения санузла и в других случаях загрязнения;
 
2) функционируют медицинские кабинеты и изоляторы (для ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции, в случаях выявления заболевших) с обеспечением необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, маски);
 
3) проводится еженедельный инструктаж среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным выполнением;
 
4) организуются специальные места для сбора использованных масок, перчаток, салфеток, использованных при чихании и кашле;
 
5) назначаются ответственные лица за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры бесконтактным термометром, инструктажа персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, термометрии, обработка оборудования и инвентаря, уборка помещений);
 
6) допускается посещение организации образования обучающимися, перенесшими заболевание, контактировавшие с больным коронавирусной инфекцией, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации образования;
 
7) при регистрации заболеваемости устанавливается карантин на класс, группу.
 

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