Главный санитарный врач РК подписал новое постановление

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление №12 от 25 марта 2021 года "О внесении изменений и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц "Ассоциация туроператоров Республики Казахстан" поручено принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан.

Медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских вузов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях допускаются в медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.

Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

В регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска (зелёная и жёлтая зоны), обучение разрешено в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.

В регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона): обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Также обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зелёной" зоны в "жёлтую" или из "жёлтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "жёлтой".

Контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и приоритетность их вакцинации, пересматривается по усмотрению главных государственных санитарных врачей областей, городов республиканского значения по согласованию с местными исполнительными органами в зависимости от эпидемиологической ситуации по заболеваемости КВИ и поставок объемов вакцин против КВИ", - говорится в постановлении.

Лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина. При этом исключение составляют медицинские работники, которые контактируют с больным КВИ по роду своей профессиональной деятельности в средствах индивидуальной защиты.

В отдельных случаях (низкая численность населения, отсутствие стационарного прививочного кабинета, отсутствие холодильного оборудования с низким температурным режимом, при проведении вакцинации в организованных коллективах, в местах массового скопления людей) для проведения вакцинации организовываются передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады.

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 3 недели (21 день без учета дня вакцинации) - компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом, в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 21 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 7 последующих дней; рекомендуется не допускать необоснованное удлинение интервала между введениями компонентов I и II, так как это может повлиять на формирование иммунного ответа и привести к снижению эффективности вакцинации. В отдельных случаях при отсутствии возможности проведения прививки компонентом II на 21 день (заболевание, выезд и другое), допускается проведение прививки компонентом II в период до 60 дней после прививки компонентом I.

Постановление вступает в силу с ноль часов 26 марта 2021 года.

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