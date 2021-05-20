Как пройдет последний звонок в казахстанских школах

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НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан установил требования по проведению последнего школьного звонка и вручения аттестатов в период карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проведение последнего звонка и вручение аттестатов в общеобразовательных школах в период ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции (независимо от зоны риска) допускается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Так, торжественные мероприятия по окончании школы выпускниками 9, 11 (12) классов будут проводиться только на открытой площадке (на открытом воздухе), без проведения других мероприятий. До начала торжественного мероприятия (последний школьный звонок, вручение аттестатов) необходимо провести уборку территории школы и обеспечить своевременный вывоз мусора", - сообщили в ведомстве.

Кроме самих выпускников в торжественном мероприятии могут принимать участие не более одного родителя или опекуна (с каждым выпускником), а также не более 6 лиц из преподавательского состава школы.

Лица, находящихся на карантине (близкий контакт с больным КВИ, больной КВИ), не должны присутствовать на данном мероприятии.

Кроме того, не допускается скопление людей, гостей (родители, близкие родственники, опекуны и т.д.) на территории школы.

Нужно отметить, что торжественные мероприятия будут проводиться поэтапно. При этом на территории одной школы будет находиться только один выпускной класс. Время проведения мероприятий не должно превышать 45 минут. Интервал между классами должен составлять не менее 30 минут.

Во время последнего звонка, вручения аттестатов исключаются приветственные рукопожатия. Все участники должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее двух метров.

Педагогическому коллективу, ученикам, принимающим участие в последнем звонке, вручении аттестата рекомендуется использовать индивидуальные флаконы с антисептическим средством.

По завершении торжественного мероприятия запрещается проводить массовые гуляния на улице, на объектах общественного питания (рестораны, кафе и другие).

Кроме того, по окончании мероприятия необходимо провести влажную уборку помещений школ с применением дезинфицирующих средств.

На объектах образования необходимо обеспечить соблюдение требований главы 10 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 и постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, в том числе:

ограничение допуска в помещения объекта образования родителей (законных представителей) и других посетителей;

установка санитайзеров на 1-ом этаже школы для обработки рук, в которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием;

соблюдение питьевого режима (одноразовые стаканы, индивидуальные бутилированные емкости);

обеспечение усиленного дезинфекционного режима в санузлах (туалеты) с применением дезинфекционных средств;

бесперебойное наличие в санузлах жидкого мыла, дезинфицирующих средств для обработки рук в дозаторах, наличие электрополотенец (или бумажных одноразовых полотенец) и т.д.

Ответственность за здоровье учащихся, работников, угрозу возникновения и распространения коронавирусной инфекции несет руководитель объекта образования", - отметили в комитете.

По данным ведомства, в целом по республике в период с 1 апреля по 12 мая 2021 года проведено 2660 проверок на предмет соблюдения требований санитарных правил, в том числе режима карантина. В ходе проверок выявлены нарушения в 502 школах (18,8%).

Основные нарушения требований режима карантина в школах - не проводился утренний фильтр, несоблюдение масочного режима персоналом, отсутствие разметок дистанцирования, нарушение проведения влажной уборки и дезинфекции помещений, несоблюдение расстояния между партами в учебных классах, недостаточное количество бактерицидных ламп, санитайзеров и дезинфицирующих средств; отсутствие емкостей для сбора использованных масок", - проинформировали в комитете.

По выявленным нарушениям карантинных и санитарно-гигиенических требований по части 1 статьи 425 КоАП оштрафовано 773 лица на общую сумму 66 977 844 тенге, выдано 688 предписаний об устранении нарушений, 321 (45,3%) из которых выполнено (срок выполнения 367 предписаний не истек).





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