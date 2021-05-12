Последний звонок для 9 и 11 классов пройдет в традиционном формате

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Последний звонок для 9 и 11 классов в этом году пройдет в традиционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил на аппаратном совещании министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, последний звонок прозвенит 25 мая для учеников 9 и 11 классов, которые с третьей четверти преимущественно обучались в офлайн-режиме, пишет Kazpravda.kz.
Мы планируем, что пройдут в офлайн-режиме, но с соблюдением строгих санитарных требований и мероприятия, посвященные окончанию школы, - последний звонок, вручение аттестатов. Нам необходимо, чтобы директора школ, руководители отделов и управлений образования организовали данные мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - заявил Аймагамбетов.
Ранее сообщалось, что итоговые выпускные экзамены учащихся 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 5 июня, 11 (12) классов - с 1 по 10 июня 2021 года.
Учебный год во всех школах традиционно завершится 25 мая, но до 19 июня будут организованы летние школы.
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