Когда у казахстанских школьников начнутся летние каникулы

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - 2020-2021 учебный год в казахстанских школах завершится 25 мая. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил в ходе совещания глава МОН Асхат Аймагамбетов, учебный год во всех школах завершается 25 мая. Но при этом до 19 июня будут организованы летние школы.

Это носит добровольный характер", - уточнил министр.

При этом в продолжительности отпусков учителей изменений не будет. Педагоги, как и прежде, отдохнут 56 дней в летнее время, вся эта работа будет организована в рамках правового поля.

Мы и в следующем году должны учесть последствия пандемии. Академия образования имени И. Алтынсарина должна внести соответствующие корректировки. Мы не можем делать вид, что ничего не случилось, и стандартно готовиться к следующему учебному году", - добавил Аймагамбетов.





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