Казахстан и Китай организовали летний онлайн-лагерь

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Несколько дней назад подошел к концу китайский летний лагерь "Шелковый путь в "облаке", организованный посольством Китая в Казахстане и совместно с пятью институтами Конфуция в Казахстане, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Студенты из 14 стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Украину, за две недели прошли ряд насыщенных курсов, таких как каллиграфия, туристический китайский язык, популярная музыка, народные танцы, китайская кулинария и ремесла.

Два брата Вейли и Юлий из Алматы, а также их отец добились новых успехов, принимая участие в мероприятии. Старший брат, Вейли, хочет хорошо выучить китайский язык и поехать в Китай. 12-летний Вейли и его 9-летний брат Юлий любили китайское кунг-фу с детства, братья сдали HSK на 3-й уровень. Преподаватели в летнем лагере помогли детям улучшить чтение на китайском и научили новым идиоматическим выражениям. По словам Юлия, участие в летнем лагере позволило ему получить новые знания и найти новых друзей.

После посещения летнего лагеря Бауыржан Есентеев, студент второго курса факультета востоковедения Национального университета имени али-Фараби в Казахстане, четко обозначил свою цель - путешествовать и учиться в Китае.

Из-за эпидемии казахстанские университеты внедрили онлайн-обучение, а летние лагеря добавили красок в повседневную жизнь и повысили уровень китайского языка.

Мы научились лучше читать на китайском, узнали много о традиционной китайской культуре питания, китайских городах и университетах, особенно о современной поп-музыке и музыкальной телепрограмме этой страны, что позволило чувствовать себя на шаг ближе к Китаю", - говорит Бауыржан Есентеев.

По словам студента, в классе летнего лагеря участники проекта не только полноценно общались с учителями, но и имели возможность познать очарование традиционной китайской кухни, культуры и искусства, а также исторических мест не выходя из дома.

19-летняя девушка из Кыргызстана Мухайя Ашуралиева поделилась своими впечатлениями: "Я с нетерпением жду онлайн-уроков каждый день, надеясь узнать больше о великолепной и многовековой истории и культуре Китая".

Пандемия временно ограничила темп нашей жизни, но она не может остановить стремления к знаниям: директор Института Конфуция при Евразийском университете в Казахстане Ян Лэй объяснил, что в будущем Институт Конфуция будет предпринимать больше попыток и нововведений, тщательно собирая и обобщая накопленный опыт, чтобы постоянно обогащать содержание и формы обучения и культурного обмена, предоставить больше возможностей для обучения и общения любителям китайского и казахского языка и культуры.

Летние онлайн-лагеря - это форма инноваций через учебное взаимодействие, языковые и культурные обмены, которая помогает укреплять дружбу между Казахстаном и Китаем", - считает Акбота Ниязовна Жолдасбекова, вице-президент Евразийского университета.

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо на церемонии закрытия летнего лагеря отметил, что изучение языков двух стран и углубление взаимопонимания способствуют обмену и сотрудничеству между Китаем и Казахстаном в различных областях.

Я надеюсь, что студенты летнего лагеря продолжат серьезно изучать китайский язык и станут посланниками китайско-казахстанской дружбы", - резюмировал Чжан Сяо.

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