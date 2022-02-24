Казахстанские организации высшего и послевузовского образования откроют филиалы в России

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление о подписании соглашения с Россией о создании филиалов казахстанских вузов в РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY





В интересах долгосрочного сотрудничества и обеспечения качества образования, для подготовки кадров технического направления принято постановление о подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан.

Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств сторон, рассказали в пресс-службе правительства РК.

В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов.

Отмечается, что обучение может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ. Государственный контроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств - сторон.