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Казахстанские организации высшего и послевузовского образования откроют филиалы в России

23.02.2022, 10:10 5411
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление о подписании соглашения с Россией о создании филиалов казахстанских вузов в РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY

В интересах долгосрочного сотрудничества и обеспечения качества образования, для подготовки кадров технического направления принято постановление о подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан.
 
Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств сторон, рассказали в пресс-службе правительства РК.
 
В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов. 
 
Отмечается, что обучение может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ. Государственный контроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств - сторон.
 

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Три казахстанских вуза закрыли по решению суда

18.02.2022, 18:52 23296
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Актауском гуманитарно-техническом университете и Университете "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Последние годы эти вузы занимали стабильно низкие позиции в рейтинге образовательных программ, проводимом НПП "Атамекен" по заказу МОН. Большинство образовательных программ этих вузов не соответствовали требованиям работодателей и не пользовались спросом среди обучающихся, сообщает пресс-служба МОН РК.
 

К примеру, Центрально-Азиатский университет в 2019 году участвовал в рейтинге по 36 образовательным программам, в 2020 году - по 37, в 2021 году - по 11. То есть по большинству программ не ранжировался из-за малого количества выпускников. Закрытые вузы не работали над улучшением качества, почти не инвестировали в образовательные программы, не привлекали специалистов-практиков. Анализ показывает, что вузы с низкими показателями рейтинга образовательных программ коррелируют с вузами, попадающими в зону риска. В результате вузы-аутсайдеры лишены лицензии и прекратили образовательную деятельность", - отметила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

 
Аналогичная ситуация и в университете "Астана", и в Актауском гуманитарно-техническом университете. 70-75% образовательных программ этих вузов не соответствуют требованиям качества и запросам работодателей.
 

В то же время, сейчас идут судебные процессы по результатам проверок и с другими вузами. Так, подготовка кадров по педагогическим и техническим направлениям не в полной мере отвечает требованиям работодателей у Университета дружбы народов имени академика Куатбекова. Важно улучшить качество подготовки кадров. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим таких же специалистов, знания и квалификации, которых не будут соответствовать запросам работодателей. При этом мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с чем позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом, качественные знания", - добавила Гулзат Кобенова.

 
Между тем, анализ оценки работодателями качества образовательных программ вузов за последние 3 года показывает, что, в целом, наблюдается рост удовлетворенности работодателей. Уже 85% образовательных программ вузов согласованы с работодателями, к учебному процессу с начала учебного года массово привлекаются специалисты-практики благодаря принятым поправкам.
 

Абитуриентам при поступлении на IT-специальности заменят профильный предмет на ЕНТ

18.02.2022, 09:53 25821
Абитуриентам при поступлении на IT-специальности заменят профильный предмет на ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - При поступлении на IT-направления абитуриенты со следующего учебного года будут сдавать не физику, а информатику, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В министерство образования и науки поступает большое количество обращений о включении предмета "Информатика" в перечень профильных предметов при проведении ЕНТ для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по IT-направлениям. В связи с этим министерством был проведен анализ и принято решение, что с 2022-2023 учебного года учащиеся, поступающие на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии" и "Информационная безопасность", на ЕНТ будут сдавать комбинацию "Математика+Информатика" вместо "Математика+Физика", - проинформировали в МОН.

 
В нынешнем 2021-2022 учебном году профильным предметом остается "Физика", при этом в качестве пилота по выбору абитуриентов будет дополнительно доступна опция выбора комбинации "Математика+Информатика" для поступления на эти направления подготовки (во время мартовского ЕНТ) в текущем году.

 

Самопознание переведут в разряд факультативных предметов

17.02.2022, 15:17 30201
Самопознание переведут в разряд факультативных предметов
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Предмет "Самопознание" переведут из обязательного для изучения в школе в разряд факультативных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время Национальной академией образования МОН РК внесен проект по переводу данного обязательного предмета для изучения в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года. То есть с сентября планируется сделать "Самопознание" предметом по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 классы, как было раньше", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 

 
Данная работа по переводу предмета в перечень факультативных будет проведена в рамках обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников.

 

Казахстанские школьники смогут принять участие в международном конкурсе

16.02.2022, 18:27 36436
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Томский сельскохозяйственный институт с 8 февраля по 18 марта 2022 года проводит международный конкурс эссе "АгроПрофессии глазами школьников" среди учащихся 8-11 классов школ, лицеев и гимназий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цель конкурса - популяризация сельскохозяйственных направлений деятельности с дальнейшей ориентацией на получение специальностей агропромышленного комплекса и повышение престижа профессий "Агроинженер", "Ветеринар", "Агроном", "Зоотехник", "Технолог", - сообщают организаторы. 

 
Задачи конкурса: 
 
  • мотивировать школьников к выбору биологии, химии, физики в качестве профильных предметов ЕГЭ;
  • активизировать творческую активность и информационно-коммуникативную деятельность школьников;
  • содействовать распространению информации о профессиях "Агроинженер", "Ветеринар", "Агроном", "Зоотехник", "Технолог";
  • повысить уровень осведомленности учащихся об использовании знаний в области агропромышленного комплекса путем подготовки эссе по номинациям "Ветеринария", "Агрономия", "Агроинженерия", "Зоотехния", "Технология" (далее - Номинации Конкурса);
  • способствовать формированию осознанного выбора учащимися профессии.
 
Порядок и сроки проведения:
 
Конкурс проводится в три этапа:
 
I этап - с 8 февраля по 1 марта 2022 года включительно участники должны предоставить конкурсные работы; 
 
II этап (полуфинал) - 11 марта будут объявлены лауреаты конкурса и участники финала по каждой номинации; 
 
III этап (финал) - 18 марта 2022 года состоится выступление финалистов и определение победителей конкурса по итогам онлайн-конференции.
 
Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года подать конкурсные материалы в соответствии с положением о порядке проведения конкурса, заполненную анкету участника и согласие на обработку персональных данных на электронную почту [email protected] с указанием темы письма "АгроПрофессии глазами школьников".
 
Результаты конкурса будут размещены на информационных порталах организаторов.
 
Организаторы: 
 
  • Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный аграрный университет" (далее - ТСХИ);
  • Департамент науки и высшего образования Томской области;
  • Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
  • Департамент ветеринарии Томской области. 

Для уточнения информации обращаться: 
 
Колмакова Евгения Борисовна (3822) 51-69-08, e-mail: [email protected]

Косицына Анастасия Николаевна (3822) 511340, e-mail: [email protected]
 
Ранее сообщалось, что два российских университета проводят международные открытые олимпиады по общеобразовательным предметам. 
 
Российские вузы включены в список программы "Болашак". 
 

В Казахстане в электронном формате стартовали районные и областные олимпиады

16.02.2022, 17:52 37031
В Казахстане в электронном формате стартовали районные и областные олимпиады
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане стартовал районный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. В этом году интеллектуальные соревнования впервые проходят в электронном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Новшество направлено на обеспечение прозрачности прохождения олимпиад. В них примут участие почти 100 тысяч школьников из 291 района (города)", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

 
Второй этап олимпиады продлится до 22 февраля, третий - областной тур пройдет с 28 февраля по 5 марта 2022 года.
 

В прошлом году мы впервые перевели в электронный формат республиканский этап. Но при проведении районного этапа были нарекания со стороны родителей по поводу результатов интеллектуальных соревнований, так как они проводились в бумажном формате. Тогда участникам предоставлялся запечатанный конверт с заданиями, ребята выполняли задания в тетрадях. Теперь, чтобы обеспечить открытость и прозрачность процесса проведения всех туров республиканской олимпиады среди школьников, состязания проводятся в электронном формате. Это минимизирует риски утечки заданий и лоббирования интересов определенных участников", - отметил директор республиканского научно-практического центра "Дарын" Тимур Нуркешов.

 
Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам проходит посредством платформы Oqylyq с использованием системы прокторинга. Школьникам предоставляются бланк ответов, персональный логин и пароль для доступа к заданиям. Олимпиада проводится по принципу "1 компьютер - 1 ученик - 1 камера". При этом ведется запись и прямая трансляция соревнований.
 
Победители районного (городского) этапа примут участие в следующем областном туре республиканской олимпиады.
 
В ведомстве отметили, что РНПЦ "Дарын" МОН РК является флагманом в сфере выявления, развития и профессиональной поддержки одаренных школьников страны. На сегодня центр организовывает и проводит более 70 предметных олимпиад различного уровня.
 
В прошлом году казахстанские школьники принесли в копилку Казахстана 26 медалей, завоеванных на международных олимпиадах.
 
Глава государства поручил принять меры по поддержке одаренных детей. Министерством были предложены выплаты единовременных премий и предоставление образовательных грантов без сдачи ЕНТ. Обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебряной медали - 1000 МРП, бронзовой - 500 МРП.
 
Также премии предназначены и для педагогов-тренеров, подготовивших победителей.
 

В Казахстане изменились правила проведения ЕНТ

14.02.2022, 10:05 46341
В Казахстане изменились правила проведения ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В приказ министра образования и науки Республики Казахстан об утверждении правил проведения единого национального тестирования внесены поправки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изменения касаются порядка сдачи ЕНТ инвалидами. В частности, для сдачи тестировании им предоставляются дополнительные 40 минут. 
 
Также в документе уточняется перечень устройств, которые запрещено проносить на тестирование. К ним относятся пейджеры, сотовые телефоны, планшеты, iPad, iPod, смартфоны, рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-часы, наушники проводные и беспроводные, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройства обмена информацией.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 
 

Токаева проинформировали о деятельности Назарбаев университета

09.02.2022, 15:24 69476
Токаева проинформировали о деятельности Назарбаев университета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Президент Назарбаев университета Шигео Катсу на приеме у главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева проинформировал президента о текущей деятельности учебного заведения и планах на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах", - сообщает Акорда.

 
По словам Катсу, университет готов внести свой вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования в Казахстане. Деятельность учебного заведения ориентирована на содействие модернизации национальной экономики и социальной сферы.
 
Глава государства подтвердил намерение посетить Назарбаев университет в ближайшее время. 
 
Поздравив Шигео Катсу с 70-летним юбилеем, президент Казахстана выразил ему благодарность за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо образования. 
 

С 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к очному формату обучения

08.02.2022, 11:59 73886
С 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к очному формату обучения
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан сообщили, что с 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к традиционному формату обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение о возвращении всех школьников к традиционному формату обучения было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рассказали в пресс-службе МОН РК.
 

В итоге с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

 
Напомним, с 24 января школы до 600 учащихся перешли на полноценное офлайн обучение. В школах с более 600 учащимися применялось офлайн обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. 
 

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