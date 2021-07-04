КазМУНО прекратил свою деятельность

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АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - Казахский медицинский университет непрерывного образования прекратил свою деятельность. Студенты переведены в другие медицинские вузы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В КазМУНО обучались около 3500 человек. Большинство студентов перевелись в медицинские вузы города Алматы. Некоторые продолжили обучение в медицинских вузах Нур-Султана, Караганды, Семея, Актобе, Шымкента и Туркестана. В ходе перевода принимающим вузам пришлось устранять нарушения, которые были допущены КазМУНО при приеме студентов и оценке результатов обучения. В личных делах 111 студентов, которые перевелись, отсутствовали требуемые аттестаты и приложения к ним. У некоторых студентов не было сертификатов ЕНТ", - сообщила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.

В пресс-службе Минобразования отметили, что при переводе студентов КазМУНО в другие вузы выяснилось, что некоторые магистранты обучались без прохождения пререквизитов. Более того, отдельные студенты при зачислении не сдавали некоторые элементы обязательного тестирования.

Также студенты выпускных курсов КазМУНО не изучали обязательные дисциплины госстандарта в полном объеме. Ряд базовых дисциплин вовсе не освоен. К примеру, студенты, которые обучались по сокращенной программе "Фармация", вместо положенных 120 кредитов изучили только 78.

Принимающие вузы предоставили обучающимся возможность освоения академической разницы. Также они помогают студентам восстановить недостающие документы, восполнить пробелы в обучении и своевременно завершить текущий учебный год", - Гульжан Джарасова.

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