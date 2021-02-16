Казахский медицинский университет непрерывного образования лишен генеральной лицензии

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Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК сообщило о лишении Казахского медицинского университета непрерывного образования генеральной лицензии, передает Kazakhstan Today.

Министерство образования и науки продолжает работу по сокращению вузов, предоставляющих некачественное образование.

Как отметили в пресс-службе ведомства, все проверки осуществляются строго в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, вузам предоставляется время для устранения выявленных нарушений.

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК были проведены проверки образовательной деятельности Казахского медицинского университета непрерывного образования, по итогам которых выявлены грубые нарушения, в том числе такие как необеспеченность учебного процесса в бакалавриате, магистратуре, докторантуре, резидентуре вуза требуемым профессорско-преподавательским составом, соответствующей материально-технической базой, несоответствие ряда иных важных показателей установленным минимальным нормам", - проинформировали в МОН.

По итогам проверки в июле 2020 года действие лицензии университета было приостановлено, вузу было дано время для устранения нарушений. Однако при проведении повторной проверки было установлено, что КазМУНО не выполнил предписания комитета и продолжал работать с грубыми нарушениями законодательства.

От качественной подготовки будущих врачей зависят жизнь и здоровье людей. В данном случае мы были вынуждены обратиться в суд, и вопрос закрытия КазМУНО рассматривался как судом, так и Комитетом МОН. Согласно постановлению Специализированного межрайонного административного суда города Алматы, Казахский медицинский университет непрерывного образования привлечен к административной ответственности. На вуз наложено административное взыскание в виде штрафа с лишением генеральной лицензии", - сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

КазМУНО был создан в 2015 году на базе бывшей Алматинской организации по усовершенствованию квалификации врачей. На сегодняшний день в вузе обучаются более 3 тыс. человек.

В целом по Казахстану подготовка врачей ведется в 14 вузах, и 5 из них находятся в городе Алматы. Студенты, которые обучались в КазМУНО, будут переведены в другие вузы с сохранением грантов. Стоимость обучения останется на прежнем уровне. Вопрос трудоустройства преподавателей рассматривается отдельно", - подчеркнула Гулзат Кобенова.

Решение суда о лишении генеральной лицензии вступает в законную силу через 10 рабочих дней, и вуз будет обязан прекратить образовательную деятельность.





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