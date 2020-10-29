При лишении вузов лицензии, их студенты могут переводиться в другой вуз, не дожидаясь окончания семестра - МОН

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Студенты вузов, лишившихся лицензий, могут переводиться в другие университеты, не дожидаясь окончания семестра, передает Kazakhstan Today.

В связи с закрытием отдельных вузов и необходимостью своевременного перевода студентов в другие учебные заведения Министерством образования и науки внесены изменения в нормативные документы. Теперь в случае ликвидации вуза, лишения (отзыва) лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью студенты могут переводиться в другие высшие учебные заведения, не дожидаясь завершения семестра, сообщили в пресс-службе МОН РК.

Эта норма направлена на поддержку обучающихся, обеспечение возможности продолжения обучения. Кроме того, в настоящее время МОН РК рассматриваются предложения ряда вузов по внесению изменений в Типовые правила деятельности организаций образования в части обеспечения возможности обучающимся в вузах, у которых приостановлена лицензия, перевода в иные вузы, не дожидаясь возможного отзыва лицензии. Предлагаемые изменения проходят соответствующие процедуры согласования с заинтересованными организациями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обеспечении перевода студентов закрываемых вузов в другие университеты будет решаться вопрос о стоимости обучения на платной основе, чтобы максимально не допустить ее увеличения.





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