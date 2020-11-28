Суд оставил в силе решение МОН о лишении КазАТК генеральной лицензии

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана принял постановление в пользу Министерства образования и науки относительно лишения генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева, передает Kazakhstan Today.

Судом рассмотрено административное дело по жалобе академии в отношении постановления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК о лишении КазАТК генеральной лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложений к ней по части 2 статьи 464 Кодекса об административных правонарушениях.

Таким образом, суд принял постановление в пользу Министерства образования и науки. Факты нарушений в образовательной деятельности академии, выявленные в ходе проверки Комитетом, были подтверждены судом", - отметили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН.

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