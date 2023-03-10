09.03.2023, 15:52 10536
Казнет возмутило аварийное состояние новой школы в Актюбинской области
Несмотря на трещины в стенах, школьники продолжают учиться в здании
Фото: instagram/aktobe_zhaloby
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Актобе. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Новая школа в поселке Кенкияк Актюбинской области находится в аварийном состоянии. Как утверждают очевидцы, одна из стен в здании может рухнуть в любой момент, однако занятия в школе продолжаются.
В Instagram-публикации автор пишет, что для устранения и предотвращения трагических последствий никто ничего не делает.
Ситуацию прокомментировали в областном отделе образования области.
Кенкиякская средняя школа, расположенная в Кенкиякском сельском округе Темирского района, сдана в эксплуатацию в 2012 году. Капитальный ремонт не проводился. В связи с тем, что опора была оторвана от стены, в настоящее время проводятся соответствующие работы: то есть была снесена стена, на которой образовалась трещина, и столб, отделившийся от данной стены", - говорится в сообщении.
По данным отдела, составлен дефектный акт для проведения технической экспертизы. Также в сообщении отмечается, что проблема не угрожает безопасности детей.
Учащиеся переведены в другие классы, приняты всевозможные меры предосторожности. Отделом образования готовятся документы для проведения капитального ремонта", - сообщили в отделе образования.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области рушится новая школа за два миллиарда тенге.
А в Алматы в новом здании построенной за 775 млн тенге поликлиники проседает потолок, в стенах зияют дыры, от которых идут многочисленные трещины. Медработники опасаются за безопасность, как свою, так и пациентов.
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07.03.2023, 16:07 25171
Министр просвещения высказался о возможном появлении "ЧВК Рёдан" в Казахстане
Фото: dosuga.net
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства высказался о возможном появлении "ЧВК Рёдан" в Казахстане.
Он сообщил, что в школах и колледжах усилили разъяснительную работу. Также детям будут рассказывать о секте на внешкольных мероприятиях и дома. Министр также не исключил, что детей, которые участвуют в акциях и состоят в секте "Рёдан", будут ставить на учет.
До этого в полиции Алматы рассказали, что им поступало сообщение о сборе молодежи у ТРЦ.
Также в Костанае полицейские установили Telegram-чат, в котором общались несовершеннолетние. Там звучали отдельные призывы к сбору возле торговых центров. В связи с этим у ТРЦ дежурили усиленные наряды полиции, сообщает "Наш Костанай".
В настоящее время обстановка стабильная. Полиция работает, обеспечивая правопорядок в общественных местах и на улицах. Поводов для беспокойства нет",- пишет издание.
Там напомнили, что утром костанайцы рассылали сообщения о субкультурном объединении "ЧВК Рёдан", последователи которого в России устроили драку в ТРЦ. Горожане опасались, что этот сценарий может повториться и в Казахстане.
Что такое "ЧВК Рёдан"?
Название отсылает к одной из главных группировок в манге Hunter x Hunter ("Охотник против охотника"), созданной Ёсихиро Тогаси, пишут "Известия".
В ней рассказывается о фантастическом мире, населенном волшебными животными и людьми, которые на них охотятся. Геней Рёдан (дословно "Призрачная группа") - это наемная преступная организация из 13 человек, которые нападают и даже убивают своих противников. Символ группы - 12-лапый паук. Манга выходит с 1998 года и считается самой успешной в истории издательства Shueisha, у нее более ста миллионов поклонников по всему миру.
Под "ЧВК Рёдан" подразумевают интернет-сообщество подростков - любителей аниме 14-16 лет. Отличительная особенность ребят - балахоны с изображением 12-лапого паука и цифрой "4", а у некоторых - и татуировки. Этот номер в Hunter x Hunter носит главный антигерой и один из сильнейших бойцов по имени Хисока. Кроме того, ребята носят клетчатые штаны, многие отращивают волосы. В своих группах в соцсетях подростки утверждают, что их сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие или другие противоправные действия. Аббревиатура ЧВК к названию добавлена, по словам участников, ради шутки, как ответ на остросоциальные темы", - пишет издание.
Первые упоминания о "ЧВК Рёдан" появились в СМИ после драки подростков в московском ТЦ "Авиапарк", случившейся 19 февраля, в которой участвовали с одной стороны околофутбольные фанаты, с другой - ЧВК-шники.
После драки и новостей крупнейших СМИ о "задержании подростков из "ЧВК Рёдан", сообщения об аналогичных сходках в торговых центрах стали приходить из разных городов, а вскоре и из других стран", - сообщает rtvi.com.
На фоне новостей о том, что "ЧВК Рёдан" якобы выступают против околофутбольных фанатов и нацистов, драки в торговых центрах участились, а за ними последовали массовые задержания подозрительно одетых подростков. Сообщения об этом приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Тулы, Челябинска, Новосибирска и других городов России, а к концу февраля - также с Украины и из Беларуси. На Украине подростковую активность списали на проделки российской контрразведки и поспешили запретить движение, "созданное для дестабилизации внутренней ситуации".
Российские чиновники также не остались в стороне. Так, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев увидел в "Рёдане" "замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду" и пообещал направить запросы в правоохранительные органы.
02.03.2023, 13:00 49246
В Алматы выкупят территорию кафе для расширения школы
Один из жителей города пожаловался на шашлычную
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы по просьбам жителей выкупят территорию шашлычной для расширения школы № 29, информирует пресс-служба акимата города.
Один из жителей города пожаловался на шашлычную на Богенбай батыра.
У нас источник проблем - шашлычная на Богенбай батыра, между Кастеева и Бегалина. Сопутствующие все проблемы: дым, шум, драки и так далее. Каждый день вызываем полицию, чтобы просто домой к себе зайти", - заявил он.
В свою очередь аким Медеуского района Еркебулан Оразалин подчеркнул, что вопрос по нарушению общественного спокойствия в районе на контроле.
Мы у вас неоднократно были по адресу. Заведение "Чачапурина", по которому у вас жалобы. Там рядом находится школа № 29. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева мы планируем провести оценку и выкуп, чтобы расширить школу", - добавил он.
Ранее Досаев ответил на вопрос о сносе домов для пробивки проспекта Рыскулова.
23.02.2023, 19:26 100556
В Казахстане весенние каникулы у школьников без учета праздников и выходных составят всего 2 дня
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Каникулы казахстанских школьников в марте составят всего 2 дня, остальной отдых выпадает на праздничные и выходные дни.
Напомним, весенние каникулы в этом году продлятся 9 дней - с 18 по 26 марта.
Из них 18, 19, 25 и 26 марта - выходные дни, а 21, 22 и 23 - праздничные. Таким образом, на каникулы приходятся всего два дня - 20 и 24 марта.
Напомним, Министерство просвещения РК разработало проект приказа "Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", согласно которому сроки школьных каникул в Казахстане сокращаются.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 2 марта.
Стоит отметить, что подавляющая часть комментаторов высказалась против продления учебного года и сокращения каникул.
Категорически против нарушения прав ребенка на отдых в части увеличения длительности учебного процесса без проведения исследований министерством здравоохранения";
Я против продления учебного года до 31 мая. Учебный год должен проходить как и раньше с 1 сентября до 25 мая. И уменьшения каникул. Чем меньше дети отдыхают, тем хуже обучаемость. Проблема не в сроках обучения, а в его качестве. Не продумана программа, неграмотно распределена нагрузка";
Против данного НПА. Оставить последний звонок 25 мая. Климатические условия должны быть учтены. В классах уже 25 мая невозможно сидеть. Верните нормальное советское образование. Верните адекватность в школах. Не нужны нам западные устои!" - высказались родители школьников.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года.
17.02.2023, 10:07 169001
Сроки завершения учебного года и проведения экзаменов определены в Казахстане
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республики Казахстан разработало проект приказа "Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования".
Согласно приказу сроком завершения 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования определено 31 мая 2023 года.
Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов пройдут со 2 июня по 13 июня 2023 года; государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов - с 5 июня по 19 июня 2023 года.
Утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:
- для обучающихся 9-х (10-х) классов:
1) письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/узбекскому/таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменная работа (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2023 года;
2) письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) - 6 июня 2023 года;
3) письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 9 июня 2023 года;
4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 13 июня 2023 года;
- для обучающихся 11-х (12-х) классов:
1) письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 5 июня 2023 года;
2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 8 июня 2023 года;
3) устный экзамен по истории Казахстана - 12 июня 2023 года;
4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 15 июня 2023 года;
5) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 19 июня 2023 года.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 2 марта. Стоит отметить, что подавляющая часть комментаторов высказалась против продления учебного года и сокращения каникул.
Категорически против нарушения прав ребенка на отдых в части увеличения длительности учебного процесса без проведения исследований министерством здравоохранения";
Я против продления учебного года до 31 мая. Учебный год должен проходить как и раньше с 1 сентября до 25 мая. И уменьшения каникул. Чем меньше дети отдыхают, тем хуже обучаемость. Проблема не в сроках обучения, а в его качестве. Не продумана программа, неграмотно распределена нагрузка";
Против данного НПА. Оставить последний звонок 25 мая. Климатические условия должны быть учтены. В классах уже 25 мая невозможно сидеть. Верните нормальное советское образование. Верните адекватность в школах. Не нужны нам западные устои!" - высказались родители школьников.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. Родители школьников выступили против.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года.
15.02.2023, 08:20 181776
Все учебные заведения Казахстана проверят на обеспечение безопасности
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Все учебные заведения Казахстана проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности. Такое поручение дал министр просвещения РК Гани Бейсембаев на экстренном совещании совместно с замакимами регионов, руководителями управлений образования и департаментов по обеспечению качества в сфере образования.
Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова рассказала о предварительных результатах проверки в школе города Петропавловска и планах по обеспечению безопасности в учебных учреждениях.
Комитетом продолжится работа по методической и психологической помощи. По поручению главы государства с 2019 года проводится ежеквартальный мониторинг состояния безопасности на объектах образования. Со следующей недели в течение целого месяца с участием региональных уполномоченных по правам ребенка, родительской общественности, экспертов, неправительственных организаций по всей стране проведем проверку по вопросу организации безопасности в учебных учреждениях", - подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей.
Стоит отметить, что на сегодня комитет формирует правовую базу, осуществляющую координацию и анализ деятельности заинтересованных государственных органов. Кроме того, отработаны стандарты и требования оснащения организации дошкольного и среднего образования системами, перечень запрещенных предметов и веществ, ограниченных для использования в организациях образования.
В прошлом году разработана инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, а в январе 2023 года в регионы направлены алгоритмы действий для педагогов и обучающихся.
Министерством разрабатывается проект комплексного плана по защите детей от насилия, превенции, суицида и обеспечения прав благополучия, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействованы порядка 20 государственных органов и регионов. Также в ближайшее время будут внесены изменения в регламент пропускного режима", - рассказала Насымжан Оспанова.
В завершение министр просвещения РК Гани Бейсембаев поручил провести тщательный мониторинг всех учебных заведений страны на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности с 20 февраля по 20 марта 2023 года. Разработать действенные механизмы взаимодействия в этом вопросе. При этом Комитету среднего образования необходимо разработать цикл специальных уроков безопасности для обучающихся, а управлениям образования совместно с департаментами полиции и департаментом по чрезвычайным ситуациям обеспечить их проведение в организациях образования.
Как отметили в министерстве, несоответствие систем безопасности наблюдается в Алматинской, Жетысу, Улытау, Абай, Костанайской и Туркестанской областях.
Ранее сообщалось, что утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились топор, нож и самодельная маска, и напал на детей.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска.
В школах Казахстана планируют ввести лицензированную охрану.
08.02.2023, 16:14 213136
Вузы РК готовы принять обучающихся в Турции казахстанцев
Перевод граждан Республики Казахстан и кандасов из зарубежных вузов осуществляется в течение учебного года
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящий момент казахстанские вузы готовы к приему граждан страны и кандасов на обучение, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
В случае введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, военного времени, а также в условиях вооруженного, военного конфликтов в стране обучения перевод граждан Республики Казахстан и кандасов из зарубежных вузов осуществляется в течение учебного года", - проинформировали в министерстве.
По информации посольства РК в Турции, более 8000 граждан РК обучается в вузах Турции, из них 11 стипендиатов программы "Болашак" и 190 студентов казахстанских вузов, обучающихся в рамках академической мобильности.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших от землетрясения.
04.02.2023, 14:37 237521
В Казахстане хотят поменять дату празднования Дня учителя
Фото: Deposiphotos
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан". Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее изменения: в перечне праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением: пункт 36 изложить в следующей редакции: "36. День учителя - 5 октября", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Напомним, в настоящее время День учителя в Казахстане празднуется в первое воскресенье октября.
Международный День учителя рекомендован к признанию всеми странами и является международным праздником. Он был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных Наций. 5 октября 1966 года была принята международная рекомендация "О положении учителей". Это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.
Всемирный День учителя отмечается в 100 странах мира, однако некоторые страны перенесли и установили свою дату празднования. Тем не менее праздник остается международным, ведь он посвящен всем просветителям за их важный вклад в развитие общества.
В День учителя педагоги и учителя принимают поздравления, букеты цветов, знаки внимания, грамоты. Специально для педагогов проводятся праздничные концерты, организовываются конкурсы. Также в этот день принято определять лучших педагогов, которые внесли весомый вклад в развитие сферы образования.
01.02.2023, 16:17 251071
Посол РК в России встретился с руководителями ведущих вузов РФ
Были обсуждены вопросы обучения казахстанских студентов в перечисленных вузах
Фото: kazembassy.ru
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Москва. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве в посольстве Казахстана состоялась встреча посла Казахстана в России Ермека Кошербаева с руководителями ведущих вузов Российской Федерации, сообщает пресс-служба посольства РК в России.
Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой сотрудничества в сфере образования, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества", - проинформировали в пресс-службе.
Были обсуждены вопросы обучения казахстанских студентов в перечисленных вузах и увеличения образовательных квот для граждан РК.
Также затронуты различные аспекты функционирования открывшихся в сентябре филиалов НИЯУ "МИФИ" в Алматы и РГУ нефти и газа имени Губкина в Атырау.
По итогам встречи стороны условились наращивать взаимодействие и активизировать обмен опытом через взаимные стажировки и реализацию совместных научно-исследовательских проектов.
Напомним, в начале августа прошлого года стало известно, что филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью.
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