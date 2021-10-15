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В Алматинской области рушится новая школа за два миллиарда тенге

14.10.2021, 10:03 61129
В Алматинской области рушится новая школа за два миллиарда тенге
ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Родители школьников села Даулет в Алматинской области опасаются, что новая школа, построенная два года назад, может рухнуть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В селе Даулет Алматинской области разрушается новая школа. Это единственная школа в селе, она рассчитана на 300 мест, но учеников в ней в два раза больше, сообщает "31 Канал".
 

Дочка рассказала, что во время урока на заднюю парту возле ее одноклассницы обвалилась часть потолка. Хорошо, что не на голову. Потом детей перевели в другой кабинет", - рассказывает местная жительница. 

 

Когда строили школу, я видела, что там внизу была вода. Тогда мы забили тревогу, но нас не пускали внутрь. Пусть расскажут, сколько денег куда выделено", - рассказала сельчанка Жанар Ислямова.

 
В репортаже говорится, что школу в Талгарском районе сдали два года назад. На нее было выделен 1 миллиард 800 тысяч тенге. В прошлом году поднялись грунтовые воды, на стенах появились трещины. 
 
В акимате Талгарского района считают, что виной всему природное явление, которое было невозможно предугадать. Проблемные места планируют отремонтировать. 

 

Подрядная организация полностью сняла кафель с первого этажа. После того, как снизу сделали армированную стяжку, его выкладывают заново. Участки, где стены дают осадку, полностью переделывают. Мы подаем в суд на технадзор, автора и подрядчика", - рассказал начальник отдела строительства акимата Талгарского района Женис Искаков.

 
Укрепительные работы планируют закончить к концу октября. И хотя в акимате Талгарского района уверяют, что подрядчики гарантируют безопасность, сама подрядная организация от такой ответственности отказалась. 
 

Я такой гарантии не дам. Единственный выход - проводить обследование, отводить грунтовые воды и делать дренаж. Когда мы рыли котлован, вода себя нигде себя показала", - уверяет учредитель ТОО "Еламан", генподрядчик Ергали Миразов.

 
Подрядчик добавил, что грунтовые воды продолжают заливать нижнюю часть школы. Планируется укрепить полы. 
 
Чтобы определить виновного в произошедшем, идут судебные разбирательства. Родители просят независимых экспертов проверить процесс ремонта, а детей пока вернуть в старую школу. 
 

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    14.10.2021, 18:55 57349
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    Простудные заболевания находятся на первом месте среди всех детских болезней. Лечение простуды всегда отнимает много сил и времени, при этом достаточно часто ребенок снова быстро заболевает. 
     
    По словам Арайлым Смагуловой, многие родители грешат тем, что могут самостоятельно поставить диагноз детям, не обращаясь к врачу, и начинают заниматься самолечением.
     

    На самом деле такие симптомы, как головная боль и ломота в теле, присущи не только гриппу. Хочется сказать родителям: прежде чем пичкать ребенка противогриппозными лекарствами, стоит проконсультироваться с врачом. Тот же менингит может быть с высокой температурой, с болью в голове, плохим самочувствием", - говорит врач. 

     
    ОРВИ или простуды - это общее название группы заразных болезней верхних дыхательных путей, которые могут привести к воспалительному процессу в слизистой оболочке носоглотки.
     
    Причины болезней:
    • главная причина частых простудных болезней - ослабленный иммунитет;
    • гиповитаминоз;
    • детский коллектив (скученность в детских садах, школах); раннее посещение детского сада;
    • неправильное питание и уход;
    • пренебрежение прогулками на свежем воздухе (вероятность простудиться в теплом многолюдном помещении больше, чем на улице в мороз, соблюдая дистанцию с другими людьми); 
    • усталость, стрессы, малоподвижный образ жизни (дети стали чаще сидеть перед компьютерами, гаджетами);
    • плохая экологическая обстановка; 
    • частое бесконтрольное применение лекарств;
    • пассивное курение (курение родителей возле детей); 
    • искусственное вскармливание;
    • неправильный подбор одежды - легкая одежда в холодное время года может приводит к переохлаждению, теплое - сковывает движения, провоцирует перегревы, мокрое от пота белье оказывает раздражающее воздействие на кожные покровы
    • постоянный очаг воспаления в организме (хронические формы насморка, гайморит, увеличенные в размерах аденоиды).
     
    Признаки простуды начинают развиваться через 1-2 дня после заражения. Заболевший ребенок заразен первые 2-3 дня. 
     
    Симптомы: высокая температура, боль в горле, головная боль, слабость, болевые ощущения в суставах, насморк, кашель, осиплость голоса.
     
    Грипп опасен в первую очередь осложнениями, которые возникают после вируса. 
     
    При появлении первых признаков простуды медики рекомендуют немедленно обратиться за медпомощью, после проведения диагностики специалист назначит схему терапии. При лечении используются противовирусные и противомикробные препараты, антибиотики и другие лекарства - все зависит от конкретного диагноза.
     
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    6 октября в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой обратился к казахстанцам накануне сезона гриппа и ОРВИ. Он отметил, что клиника коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции схожа. Учитывая предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, Цой рекомендовал своевременно обращаться за медицинской помощью.
     

    В центре Алматы на одну ночь отключат холодную воду

    14.10.2021, 17:27 75223
    АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - Центральную часть Алматы на ночь отключат от холодной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     

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