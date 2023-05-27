Количество молодых специалистов в казахстанской науке сократилось на 5%

В этом году 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана рассказали об итогах учебного года и мероприятиях, запланированных на летние каникулы.





Напомним, впервые за историю отечественного образования учебный год для школьников был продлен. Теперь ученики будут посещать школы 36 недель вместо привычных 34, то есть последний звонок для них прозвучит 31 мая.





Объясняя данное решение, министр просвещения Гани Бейсембаев назвал следующие причины:





переход на пятидневную учебную неделю;

снижение нагрузки на учащихся;

соответствие продолжительности учебной недели стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.





Если обратить внимание на мировой опыт, в странах ОЭСР учебный год длится 40 недель. В связи с этим в период летних каникул школьники многих стран мира отдыхают всего 77 дней. Наши же школьники - 13 недель, или 90 дней", - сказал Бейсембаев.





Учебный год завершают более 3,7 млн учащихся школ Казахстана. 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на "Алтын белгі", - говорится в сообщении кабмина.





По окончании учебного года торжественное мероприятие планируется провести 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня.





Девятиклассники в этом году будут сдавать экзамены по 4 предметам со 2 по 13 июня. Выпускники 11-х классов - по 5 предметам с 5 по 19 июня.





На заседании глава Минпросвещения также рассказал, как дети смогут отдохнуть этим летом.





В настоящее время в лагерях ведется активная работа по подготовке к приему детей, которая близится к завершению. 218 загородных и 10,2 тысячи пришкольных, профильных и палаточных лагерей откроют свои двери для наших детей, которые с нетерпением ждут каникул", - сообщил Бейсембаев.





Министерство планирует реализовать проекты "Этноаул" и "Жаздық жолдама", которые позволят учащимся познакомиться с традициями и культурными ценностями, работой школ летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах страны.





Кроме того, планируется, что в летний период 1,4 млн детей будут посещать секции и кружки в учреждениях дополнительного образования. С этой целью в организациях образования функционируют 11 тысяч кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений", - сообщил глава ведомства.





Дети будут заниматься садоводством в рамках программы "Жасыл ел", путешествовать по сакральным местам страны, тренироваться на спортивных тренировочных сборах, также будут охвачены языковыми курсами.





В свою очередь глава Минкультуры и спорта Асхат Оралов рассказал, что летом для школьников будет организовано более 500 мероприятий в сфере культуры и свыше 300 в сфере спорта и туризма.





В частности, ведомство намерено провести спортивно-молодежный фестиваль Qazaqstan Jastar Fest. В рамках VI летней спартакиады планируется запуск челленджа "Спортивное лето". Именитые спортсмены и деятели спорта будут пропагандировать занятия спортом с помощью коротких видеороликов в социальных сетях.





23 июня стартует республиканская акция "Я выбираю спорт!", приуроченная к празднованию 25-летия столицы и к Международному олимпийскому дню во всех регионах страны.





Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями. В данном направлении будет проведен инклюзивный спортивный фестиваль Children Paralympic Games 2023, где примут участие особенные дети от 6 до 15 лет и старше со всех регионов страны, танцевальный конкурс среди воспитанников кружка "Инклюзивная хореография", - добавил министр культуры.





Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, что в текущем летнем сезоне в регионах республики планируется открытие свыше 10 тысяч лагерей, из них 10 200 пришкольных и 218 загородных оздоровительных лагерей, которые смогут посетить 2,8 млн детей.





Медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников", - добавила глава Минздрава.





Напомним, с инициативой перенести дату последнего звонка выступило Минпросвещения в августе прошлого года. В ответ родители школьников предложили сократить каникулы министрам.





Агентство KAZAKHSTAN TODAY провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.



