Казахстанской промышленности не хватает квалифицированных специалистов - МИИР

В частности, недостаток специалистов ощущается в таких областях, как инженерия, машиностроение, энергетика и информационные технологии

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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нехватка квалифицированных специалистов затрудняет кадровое обеспечение в промышленности Казахстана, заявил сегодня на II Международном форуме по развитию человеческого капитала вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов.





В настоящее время Казахстан активно стремится к индустриализации и диверсификации своей экономики, и промышленность играет важную роль в достижении этих целей. Однако существует несколько проблем, которые могут затруднить кадровое обеспечение в промышленности. Одной из основных проблем является недостаток квалифицированных специалистов", - заявил Оспанов.





Он подчеркнул, что, несмотря на развитую систему высшего и профессионального образования, в Казахстане существует разрыв между спросом на специалистов в промышленности и их наличием.





Некоторые специализированные области, такие как инженерия, машиностроение, энергетика и информационные технологии, испытывают недостаток высококвалифицированных кадров. Также существует проблема неравномерного распределения квалифицированных кадров по регионам Казахстана. Кроме того, привлекательность промышленности в качестве сферы занятости для молодежи также является важным аспектом кадрового обеспечения.





Вице-министр напомнил, что в декабре прошлого года в правительстве поддержали инициативу министерства о включении механизма по стажировке инженерно-технического персонала отечественных предприятий обрабатывающей промышленности на зарубежных заводах и в организациях с условием софинансирования 50/50 (50% от РБ, 50% от собственных средств предприятий).





Следующим важным шагом является развитие региональных центров промышленности и создание рабочих мест в регионах. Этого можно достичь путем привлечения инвестиций и развития инфраструктуры в регионах, создания специальных экономических зон или привлечения бизнеса в регионы с помощью налоговых и других преимуществ.





Вместе с тем для выполнения данной задачи необходимо постоянное финансирование со стороны государства для заключения договоров с лекторами, директорами предприятий и представителями государственных органов. При этом необходимо учесть потребность в привлечении сторонних организаций для подготовки и оценки эффективности рабочего процесса", - подчеркнул Оспанов.





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвал катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?"





85% участников опроса ответили: "Да, нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему"; 9% считают, что в этом нет необходимости и надо продолжать эксперименты в образовании и науке; 5% считают, что нам вообще не нужны наука и образование, 1% - все равно.





Напомним, в июне этого года все вузы России были исключены из Болонского процесса. Как отметили российские эксперты, введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.





Между тем азиатские страны разработали альтернативу Болонской системе. Ею могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии.





Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил , что развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики.





Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел", - заявил президент.