Все вузы России исключены из Болонского процесса

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ШЭНЬЧЖЭНЬ. 6 ИЮНЯ - В городе Шэньчжэнь на юге Китая прошел Молодежный научно-технический и инновационный форум Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лидеры государств-членов, государств-наблюдателей и государств-партнеров по диалогу ШОС, а также молодые ученые, молодые предприниматели и представители молодежных организаций провели углубленный обмен мнениями в рамках основной темы "Инновации молодых - технологии будущего", посвященной таким вопросам, как инновационное сотрудничество молодежи, здоровье людей, развитие цифровой экономики, искусственный интеллект, зеленое развитие, сотрудничество в области сокращения бедности и развития сельских районов и т.д.

Был достигнут консенсус в отношении дальнейшего продвижения "шанхайского духа", укрепления контактов, диалога и взаимного обучения, построения более тесного сообщества единой судьбы ШОС и внесения большего вклада в сохранение мира во всем мире и всеобщее процветание.

Участники форума признали, что с момента своего создания ШОС всегда "придерживалась "шанхайского духа" и была привержена сохранению мира во всем мире, всемирному развитию и прогрессу человечества, проводила важные теоретические и практические исследования для построения нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества, создала новую модель сотрудничества на основе солидарности, кооперации, инклюзивности и взаимного обучения между странами с разными социальными системами и путями развития".

В ходе мероприятия было отмечено, что "в мире происходят невиданные за столетие огромные изменения". Пандемия COVID-19 имеет широкомасштабные и далеко идущие последствия, а восстановление мировой экономики "столкнется с серьезными проблемами". Отмечается, что государства - члены ШОС твердо придерживаются принципов солидарности и сотрудничества, общей ответственности за обеспечение безопасности, открытости и интеграции, взаимного обучения, честности и справедливости, "совместно изыскивают пути и средства решения важных глобальных проблем, совместно противостоят вызовам эпохи и содействуют благородным задачам по сохранению мира и развитию человечества".

Участники форума выступили за то, "чтобы будущее принадлежало молодежи, и возлагают на молодежь большие надежды. Необходимо сконцентрировать силу и энергию молодежи, поощрять молодое поколение в полной мере проявлять такие качества, как смелость мыслить, смелость рисковать и смелость быть лидером в мире, в соответствии с положением первопроходцев современности действовать как связующее звено, укреплять дружеские отношения и солидарность и передавать дружбу из поколения в поколение. Необходимо в полной мере использовать уникальную роль молодежи в международных обменах и сотрудничестве, активно вносить предложения и должный вклад в улучшение глобального управления и решение проблем развития".

Форум считает, что, столкнувшись с трансформациями столетия и эпидемией, необходимо еще больше укреплять научно-техническую открытость и сотрудничество между странами, осваивать передовые технологии и будущие тенденции промышленного развития, обсуждать глобальные правила инноваций и управление инновациями, делиться глобальными инновационными идеями и концепциями развития, а также совместно исследовать решения глобальных проблем в области здравоохранения и зеленого развития с помощью технологических инноваций.

Как сказала в своем выступлении зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ, "молодежные дружественные обмены и научно-технологические инновации всегда являются приоритетным направлением сотрудничества в рамках ШОС".

Она подчеркнула, что молодежь стран ШОС "должна заботиться о благополучии народов, использовать возможности эпохи, придерживаться открытости и инклюзивности, принимать участие в деле дружбы, а также посвящать себя великому делу развития и подъема своей страны", информирует портал sinorusfocus.com

Шэнь Юэюэ напомнила, что в этом году состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором будет намечен план дальнейшего развития КНР. Она подчеркнула, что китайская сторона приветствует страны ШОС в налаживании тесных контактов с провинцией Гуандун и городом Шэньчжэнь и "использовании возможностей в строительстве региона "Большого залива" Гуандун - Сянган - Аомэнь в целях активизации сотрудничества и совместного развития".

Было предложено расширить сотрудничество между провинцией Гуандун и странами ШОС в сфере молодежных научно-технических инноваций и зеленого низкоуглеродного развития.

Участники пришли к признанию, что молодежь разных стран должна использовать форум как возможность для постоянного расширения дружественных обменов в области инновационного сотрудничества, инновационного обучения, подготовки специалистов, развития сельского хозяйства, сокращения бедности в сельской местности, международного сотрудничества в области здравоохранения, строительства информационной инфраструктуры и устойчивого развития, а также и вносить свой вклад в "Шанхайские силы сотрудничества" для содействия развитию и процветанию стран региона.

Форум призывал страны к дальнейшему укреплению добрососедства, углублению взаимовыгодного сотрудничества, формированию всесторонней углубленной, многоканальной и разноплановой структуры сотрудничества.