Мамин: ЕНТ полностью переведут в электронный формат

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании правительства сообщил о переводе Единого национального тестирования в электронный формат, передает Kazakhstan Today.

Единое национальное тестирование будет полностью переведено в электронный формат", - сказал он.

Напомним, в соответствии с изменениями и дополнениями в приказ Министерства образования РК "Об организации Единого национального тестирования" от 28 сентября 2020 года №420 ЕНТ проводится 4 раза (в январе, марте, июне и августе). В связи с введением ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции для исключения необходимости посещения мест общественного скопления прием заявлений выпускников для участия в едином национальном тестировании осуществлялся в декабре 2020 года посредством онлайн-регистрации на сайте ent2020.testcenter.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства