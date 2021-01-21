Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Единое национальное тестирование (ЕНТ) началось в Казахстане для учащихся выпускных 11-х классов, передает Kazakhstan Today.





Сегодня во всех регионах республики началось Единое национальное тестирование, которое продлится по 5 февраля. Всего по республике работают 143 пункта проведения тестирования, задействовано 1230 аудиторий.





Январское ЕНТ проводится по согласованию с Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса и в связи с карантином пройдет в 15 потоков", - сообщили в Министерстве образования и науки РК.





Планируется, что ЕНТ будут сдавать более 120 тыс. человек. Это обучающиеся 11 (12) классов, абитуриенты с аннулированными результатами ЕНТ прошлого года и студенты, обучающиеся по творческим образовательным программам, которые желают перевестись на другие специальности.





Тестирование проводится по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Участникам ЕНТ дается 120 тестовых заданий, из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий.





На тестирование в общем отведено 4 часа (240 минут), при этом участники ЕНТ могут набрать максимально 140 баллов.





В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции при проведении ЕНТ будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Запуск на ЕНТ проводится через баррикадные ленты по очереди с соблюдением дистанции. При рассадке между тестируемыми сохраняется расстояние не менее двух метров, количество участников в аудиториях сокращено на 50%. Перед началом тестирования в аудиториях будет проводиться кварцевание бактерицидными лампами.

В Алматы ЕНТ будет проходить с 20 по 30 января на базе пяти вузов города: в Казахском национальном аграрном университете, Казахском национальном университете имени аль-Фараби, Университете международного бизнеса, Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, Казахском Национальном женском педагогическом университете, сообщили в акимате.

При этом будет обеспечено соблюдение усиленных санитарно-эпидемиологических требований.

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, а также для предупреждения дальнейшего распространения COVID-19, утвержден следующий план проведения ЕНТ.

В пунктах проведения ЕНТ будут организованы:

- дежурство медицинского работника медпункта и бригады скорой медицинской помощи;

- осуществление медицинским работником ежедневного предсменного фильтра всех работников пункта проведения ЕНТ с проведением опроса состояния здоровья и измерением температуры тела. Во время проведения фильтра исключается скопление людей и обеспечивается соблюдение социальной дистанции (не менее 2 метров);

- не допускаются к работе лица с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

- перед началом ЕНТ проводится ежедневный фильтр участников ЕНТ с проведением опроса состояния здоровья и измерением температуры тела. Во время проведения фильтра исключается скопление людей и обеспечивается соблюдение социальной дистанции с установкой разметок социальной дистанции;

- исключается скопление людей, ожидание лиц в вестибюлях и коридорах;

- не допускаются к ЕНТ участники с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний;

- обеспечение бесперебойной работы вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с обеспечением соблюдения режима проветривания;

- обеспечение соответствующих условий для соблюдения личной гигиены работниками пункта проведения ЕНТ, участниками тестирования и иными лицами (функционирование санитарных узлов, наличие умывальников для рук, мыла, разовых полотенец или электрополотенец, санитайзеров). Дезинфекционную обработку санитарных узлов проводить через каждые 3 часа. Уборочный инвентарь после проведения обработки подлежит дезинфекции;

- не реже 2 раз в день будет проводиться влажная уборка всех аудиторий, в которых предполагается проведение ЕНТ, с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно прилагаемой к ним инструкции, осуществлять проветривание помещений каждые 1,5-2 часа.

Кроме того, в пунктах проведения ЕНТ будет обеспечено бесперебойное электроснабжение, а также дежурство для обеспечения общественного порядка, противопожарной безопасности.

Сегодня пробное Единое национальное тестирование началось в Нур-Султане. Единое национальное тестирование пройдет в столице в период с 20 января по 5 февраля 2021 года на базе НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", НАО "Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина", учреждения "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли" с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий





Напомним, в соответствии с изменениями и дополнениями в приказ Министерства образования РК "Об организации Единого национального тестирования" от 28 сентября 2020 года №420 ЕНТ проводится 4 раза (в январе, марте, июне и августе). В связи с введением ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции для исключения необходимости посещения мест общественного скопления прием заявлений выпускников для участия в едином национальном тестировании осуществлялся в декабре 2020 года посредством онлайн-регистрации на сайте ent2020.testcenter.kz.





Соблюдение правил проведения ЕНТ в регионах будут контролировать 419 сотрудников вузов и Национального центра тестирования. Также на местах будут задействованы работники департаментов по обеспечению качества в сфере образования. Кроме того, за процессом тестирования будут наблюдать 403 представителя Специальной мониторинговой группы и Проектного офиса "Адалдык аланы".

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