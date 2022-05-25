Министр образования проинспектировал работу школьных столовых

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов проверил работу школьных столовых в разных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам министра образования, в работе школьных столовых есть несколько проблем, которые взяты на контроль и решаются на уровне нормативных правовых актов.
Ранее мы утвердили требование по безналичной системе оплаты в столовых. В этом есть несколько преимуществ. Это гигиенично и способствует быстрому продвижению очереди. Также отсутствие наличности у детей защищает их от возможных рисков. И родителям легче контролировать расходы. Но зачастую системы для безналичной оплаты отключают и не используют", - написал Аймагамбетов в своем Telegram-канале.
Также министр отметил, что разница цен на буфетную продукцию в одном и том же городе может составлять 50-70%.
Стоимость 0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы", - подчеркнул он.
Кроме того, Аймагамбетов акцентировал, что некоторые регионы "увлеклись передачей столовых через ГЧП частным предпринимателям".
Мы поддерживаем развитие ГЧП. Но порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую (лет на 10-15) передать столовую предпринимателю. Во-первых, мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс, а не частная финансовая инициатива (ЧФИ) без конкурса. Во-вторых, важно, чтобы сумма вложения была адекватной, а не символической, к примеру 5-7 млн тенге. Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев и др. То есть предприниматель будет вкладывать в свое же дело. В-третьих, мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн тенге вызывает вопросы", - пояснил он.
Также, по словам министра, в школьных столовых есть факты продажи продукции, запрещенной приказом Минздрава: фастфуд, газированные напитки, чипсы и т.д.
Сотрудники нашего министерства выехали в несколько регионов и выявили такие факты в ряде школ. В особенности в Туркестанской области. При наличии подобных фактов необходимо незамедлительно обращаться в органы СЭС", - сказал он.
Аймагамбетов рассказал, что в министерстве была создана рабочая группа для решения этих проблем на нормативном уровне. Уже инициирован ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы.
Нормы по регулированию цен на буфетную продукцию в столовых, по проведению открытых и прозрачных конкурсов на разумный временной период при ГЧП, обеспечение безналичной оплаты и должного качества питания. Мы понимаем, что нужно считаться и с интересами предпринимателей, но для нас всегда в приоритете дети. А значит - защита их прав и интересов", - заключил глава МОН.
Более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных столовых и туалетов поступило за неделю в МОН.