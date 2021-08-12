Министр здравоохранения озвучил новые санправила для объектов образования

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил требования, которые необходимо будет соблюдать для обучения школьников в традиционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил в ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, 5 августа 2021 года были утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования. Данные правила содержат требования к форматам обучения, к организации питания, к заполняемости помещений в корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах, к лабораторным, практическим и студийным занятиям, а также заполняемость комнат в общежитиях.

Завершается вакцинация педагогов и персонала школ, начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше. Территориальными департаментами в составе межведомственных комиссий продолжается мониторинг готовности школ к новому учебному году", - сказал министр.

Он отметил, что с учетом действующего законодательства и эпидемиологической ситуации переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100-процентной вакцинации педагогов (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение 3 месяцев после выздоровления).

Кроме того, при входе в школы будет использоваться проверка с помощью приложения Ашык, через которое будет проводиться фиксация педагогов, персонала, родителей.

Также необходимо обеспечить строгое выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, включающих:

- ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий;

- отмену кабинетной системы обучения;

- разобщение начальных, средних, старших классов (перемены в разное время для разных классов);

- усиление контроля за организацией питания в столовых;

- перевод на дистанционное обучение в случае введения карантина в школе будет осуществляться дифференцированно в зависимости от количества случаев в 1 инкубационный период, выявление нарушений санэпидрежима, а также количества близких контактных лиц.

При переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения необходимо обеспечить 100-процентную вакцинацию педагогов и сотрудников, персонала общежитий и столовых, студентов в возрасте с 18 лет. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции обязательно введение приложения Ashyq при входе в учебные корпуса, библиотеки, общежития. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая ежедневный утренний фильтр для всех сотрудников и обучающихся. Запрет на проведение массовых мероприятий, установка рециркуляторов или проветривание. Необходимо усилить контроль за условиями проживания в общежитиях", - сказал Цой.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства