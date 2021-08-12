В Казахстане школьники будут учиться в традиционном формате

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход подготовки к началу учебного года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021-2022 учебном году в 7475 школах Казахстана будут обучаться более 3,4 млн человек, в том числе в 1 классе - более 380 тыс. детей. Учеба будет проводиться в традиционном формате. К работе будут допущены привившиеся педагоги. К настоящему времени вакцинированы 93,1% подлежащих вакцинации педагогов и 88,4% других сотрудников учреждений образования", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Глава правительства подчеркнул необходимость решения в кратчайшие сроки всех организационных вопросов по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов. Премьер-министр поручил к 25 августа обеспечить на 100% готовность объектов образования к началу учебного года, решить все вопросы безопасности детей, организации питания и подвоза детей к школе.

Министерствам образования, здравоохранения и акиматам регионов поручено обеспечить в новом учебном году обучение в очном режиме в организациях дошкольного и среднего образования, а также колледжах и вузах. При этом до каждой школы должны быть доведены четкие рекомендации по осуществлению очного обучения с ликвидацией всех пробелов.

Премьер-министр поручил до 25 августа текущего года обеспечить 100% вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, до 20 августа текущего года - завершить приемку школ в соответствии с санитарными требованиями: кварцевание, дезинфекция, масочный режим, ежедневная термометрия и др.

Для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования будет внедрена система "Ashyq".

Глава правительства дал поручение до 25 августа обеспечить полную доставку учебников в школы, в первую очередь - в Павлодарской и Туркестанской областях, где задерживается решение данного вопроса.

Кроме того, Мамин указал на необходимость завершения ремонтных работ в тех школах, где есть отставание от графика. Отмечено, что наибольшее количество школ с незавершенным ремонтом в Алматинской (9), Костанайской (6) и Западно-Казахстанской (5) областях.

Дополнено. Как сообщил в ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, 5 августа 2021 года были утверждены Как сообщил в ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, 5 августа 2021 года были утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования.

Завершается вакцинация педагогов и персонала школ, начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше. Территориальными департаментами в составе межведомственных комиссий продолжается мониторинг готовности школ к новому учебному году", - сказал министр.

Он отметил, что с учетом действующего законодательства и эпидемиологической ситуации переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100-процентной вакцинации педагогов (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение 3 месяцев после выздоровления).

Кроме того, при входе в школы будет использоваться проверка с помощью приложения Ашык.

Также необходимо обеспечить строгое выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, включающих:

- ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий;

- отмену кабинетной системы обучения;

- разобщение начальных, средних, старших классов (перемены в разное время для разных классов);

- усиление контроля за организацией питания в столовых;

- перевод на дистанционное обучение в случае введения карантина в школе будет осуществляться дифференцированно в зависимости от количества случаев в 1 инкубационный период, выявление нарушений санэпидрежима, а также количества близких контактных лиц.

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