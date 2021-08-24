Минобразования пересматривает порядок назначения и систему оплаты труда школьных директоров

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Министерство образования и науки Республики Казахстан пересматривает порядок назначения на должность, систему повышения квалификации, оплату труда и процедуру аттестации директоров школ, а также вводит новый институт их ротации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра образовании и науки РК Асхата Аймагамбетова, в настоящее время существует кадровая проблема, "когда желающих занять должность директора школы или завуча и соответствующих при этом необходимым требованиям, становится все меньше".

Одной из причин Аймагамбетов называет большую ответственность и низкую заработная плата директоров по сравнению с учителями.

Помимо указанных аспектов, имеется ряд организационных и процедурных вопросов, которые также влияют на данную проблему. Очевидно, что руководители организаций образования нуждаются в поддержке", - написал глава МОН в Facebook .

Министр рассказал, что впервые вводится аттестация с присвоением квалификационной категории руководителям и заместителям руководителей организаций образования.

Аттестация проводится раз в три года и состоит из двух этапов. На первом этапе сдается тест на знание законодательства и на сформированность управленческих компетенций. На втором этапе оценивается эффективность работы за аттестационный период. Завучи же проходят аттестацию только в один этап, без тестирования. По результатам прохождения аттестации комиссия принимает решение о соответствии/несоответствии занимаемой должности и о присвоении одной из трех категорий. То есть в случае соответствия директору присваивается категория, в случае несоответствия он может быть уволен. В зависимости от присвоенной категории директор или завуч будет получать ежемесячную доплату в размере 30%, 70%,100% от должностного оклада за категорию", - разъяснил Аймагамбетов.

Кроме того, продолжил он, ежегодно на 25% увеличивается сам должностной оклад директора школы и его заместителей.

Министр подчеркивает, что ранее в системе оплаты труда руководителей не было стимулирующих факторов.

Эффективный или неэффективный руководитель - заработная плата была одинаковой. Кроме того, директор школы, где обучаются 80 детей, и директор школы, где обучаются 1200 детей, также получают одинаковую оплату. Сейчас мы вводим аттестацию и доплаты за эффективность работы, также в планах введение дифференциации должностного оклада в зависимости от проектной мощности школы", - рассказал он.

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