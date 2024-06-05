Минпросвещения РК определило даты школьных каникул на 2024-2025 учебный год
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Минпросвещения подготовило проект приказа, в котором определены сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Учебный год в организациях среднего образования начнется 1 сентября 2024 года и закончится 25 мая 2025 года.
Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах:
- 1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
- 2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
- 3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно); в 1-х классах дополнительные каникулы - 7 календарных дней (с 3 по 9 февраля 2025 года включительно);
- 4-я четверть - 8 учебных недель.
Также документом утверждаются сроки итоговой аттестации:
- для обучающихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 9 июня 2025 года;
- для обучающихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 12 июня 2025 года.
Сроки проведения итоговой аттестации:
для обучающихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 9 июня 2025 года;
для обучающихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 3 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 6 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 9 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 12 июня 2025 года.