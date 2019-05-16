МОН Казахстана предлагает ввести в школах запрет на джинсы и неестественный цвет волос

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК предлагает ввести в школах запрет на джинсы и неестественный цвет волос, передает Kazakhstan Today.

Ведомство предлагает внести в приказ министра образования и науки РК от 14 января 2016 года № 26 "Об утверждении Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования" пункт 13-1 следующего содержания: "Внешний вид обучающегося соответствует общепринятым нормам делового стиля, и включение вызывающих деталей исключает (мини-юбка, джинсы, декольте, покраска волос в неестественные цвета)".

Кроме этого, в разделе "Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования" предлагается заменить слова "Цвет школьной формы выбирается из спокойных и невызывающих ярких тонов" на фразу "В цветовой гамме школьной формы используются спокойные и нейтральные тона".

Проект документа МОН РК опубликован на портале "Открытые НПА" и находится на публичном обсуждении до 27 мая 2019 года.

Ранее в Казахстане широко обсуждался вопрос о запрете ношения хиджаба в школе. В Атырау в сентябре прошлого года родителей 16 школьниц, носивших хиджаб, оштрафовали на общую сумму около 200 тыс. тенге.

Этот вопрос тогда же прокомментировал Даурен Абаев, занимавший пост министра информации и коммуникаций РК. По его словам, в Казахстане, согласно закону, в средних школах введена обязательная школьная форма. Соблюдение школьной формы подразумевает под собой неиспользование какой-либо религиозной атрибутики и ее элементов.

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