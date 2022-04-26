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МОН сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны

25.04.2022, 09:58 5631
МОН сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Министерство образования и науки существенно сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться по 53 квалификациям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МОН, более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Но поскольку такая форма обучения не дает студентам качественных навыков, министерством проведена поэтапная работа по их сокращению. В этот раз заочное обучение исключено по таким профилям подготовки кадров, как "Право", "Образование", "Сервис, экономика и управление" и др. 
 

Сегодня требования к подготовке кадров в сфере технического и профессионального образования определяет рынок труда, работодатели. В связи с этим мы активно отходим от заочной формы обучения. Причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники, обучившиеся заочно. Колледжи все более активно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом, которые в свою очередь предоставляют студентам возможность обучаться на рабочих местах. Такая форма называется дуальным обучением. Это уже положительно сказывается на качестве образования. Из списка квалификаций для заочного обучения исключены невостребованные квалификации, в том числе и те, которые были объединены с учетом идентичности подготовки. И мы продолжим эту работу", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО.
 

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В Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО

25.04.2022, 08:50 6736
В Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Казахстане перенесли сроки квалификационного тестирования для педагогов и мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО) по техническим причинам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С сожалением сообщаем о том, что наши попытки решить технические вопросы без приостановления тестирования не увенчались успехом. Поэтому мы вынуждены перенести все виды тестирования, в том числе мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), критерии оценки организаций образования и Национальное квалификационное тестирование (НКТ) для педагогов, запланированные с 25 апреля по 3 мая, на более поздний срок", - сообщили в Национальном центре тестирования.

 
Отмечается, что информация о новой дате и времени тестирования будет доступна в личном кабинете в разделе "Моя история" на следующей неделе.
 
В НИТ напомнили, что педагоги, которые не смогли завершить НКТ по техническим причинам, смогут продолжить тестирование с момента приостановления. Предыдущие ответы будут сохранены.
 

Порядка 50 уличных туалетов остаются в школах Казахстана

21.04.2022, 14:33 16586
Порядка 50 уличных туалетов остаются в школах Казахстана
Фото: ktk.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Уличные туалеты еще остаются при 50 школах в Казахстане. Два года назад их было более 2,5 тысячи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, МОН и акиматы провели большую работу по строительству цивилизованных санузлов в школах, пишет Liter.kz.
 

Два года назад в стране было 2700 уличных школьных туалетов. Если учитывать, что общее количество школ у нас порядка 7500, это большой процент. За два года была проведена серьезная работа, в настоящее время остались порядка 50 уличных туалетов", - сказал министр в кулуарах сената. 

 
По его словам, большинство из этих 2700 школ находятся в сельской местности, где нет центральной канализации, водоснабжения и ассенизаторского оборудования. Поэтому в первую очередь потребовалось строительство коммуникаций. До начала нового учебного года туалеты в оставшихся 50 школах тоже планируют привести в порядок.
 
Напомним, что в конце 2019 года в РК началась активная работа по ликвидации уличных туалетов в школах. Это произошло после того, как в Таразе семиклассница подверглась насилию в школьном уличном туалете.
 

Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане

20.04.2022, 15:43 19816
Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ запустил Национальный центр тестирования МОН РК. Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пробное тестирование разработано для того, чтобы помочь абитуриентам лучше подготовиться к ЕНТ и понять, какие темы нужно изучить еще глубже, сообщается в пресс-релизе МОН РК.
 
Участникам тестирования необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.
 

Министерством на постоянной основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Поэтому для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно для наших абитуриентов. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. Отметим, в этом году для детей с особыми потребностями мы создали специальные условия и добавили им дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями в этом году впервые разработаны задания без рисунков, схем и диаграмм", - сказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

 
Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания - это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету. Также НЦТ было увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ. Кроме того, с прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.
 

Пробное онлайн-тестирование также доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного тестирования соответствует основному тестированию, то есть педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию", - сообщили в МОН.  

 
Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ по ссылке.
 

Аймагамбетов: лицензирование частных детсадов необходимо вернуть

19.04.2022, 17:29 23751
Аймагамбетов: лицензирование частных детсадов необходимо вернуть
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов предлагает вернуть лицензирование частных детсадов для обеспечения безопасности детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проблема не в самом институте частных детсадов. Я вообще считаю, что частные вузы, детсады и школы должны быть. Мы не должны делить их на то, что это частные или государственные. Мы должны делить только на тех, кто дает качественные знания и воспитание, и тех, которые не дают их. Потому что среди тех и других бывают такие случаи", - сообщил глава МОН.

 
По мнению министра, для обеспечения безопасности детей нужно вернуть лицензирование и значительно усилить требования к детсадам.
 
Так, по словам Аймагамбетова, в каждом детсаду должна быть установлена видеокамера. Также каждый детсад должен получить при открытии заключение о том, что соответствует санитарным и пожарным нормам. Кром того, в дошкольных учреждениях должны работать специалисты с соответствующим образованием и квалификацией, а их количество соответствовать определенным типовым требованиям. 
 

Когда в садике 25 - 30 детей и с ними постоянно работает один и тот же специалист, не мудрено, что через 2 недели, месяц человеку очень трудно совладать со своими эмоциями. И вот то, что происходит, - это следствие этих факторов. Поэтому в государственных детских садах работают два специалиста, то есть до обеда работает воспитатель и нянечка, и после обеда приходит другой воспитатель и няня. Это не просто так, это результаты исследования, потому что это очень большая психоэмоциональная нагрузка", - пояснил министр.

 
Он отметил, что приказ по обязательным требованиям к детсадам будет принят в течение месяца и все будут обязаны ему соответствовать.
 

Что касается лицензирования, у нас две попытки уже были, мы это как механизм инициировали и пытались внести в законодательство. Но согласие не было получено, и наша инициатива не прошла. Я думаю, что сейчас мы постараемся сделать так, чтобы эта норма была принята в действующее законодательство", - сообщил министр.


Напомним, депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады после инцидента в центре для детей-аутистов, с которыми жестоко обращались воспитатели.

Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировали юрист и уполномоченный по правам ребенка в РК.

На встрече с президентом глава МОН пообещал, что ответственность частных детсадов будет усилена.
 

МОН: число образовательных грантов вырастет до рекордных 73 тысяч

19.04.2022, 15:34 24706
МОН: число образовательных грантов вырастет до рекордных 73 тысяч
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - По информации Министерства образования и науки РК, в текущем году количество образовательных грантов для обучения в вузах будет увеличено до рекордных 73 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также вырастет госзаказ и на обучение в колледжах, сообщили в пресс-службе МОН.
 

Для обучения в колледжах в этом году количество образовательных грантов увеличивается до рекордного количества - 31 тысяча грантов. Больше всего грантов будет предоставлено по техническим специальностям. Мы отменили экзамены и ввели специальные квоты для социально уязвимых категорий граждан", - сообщил сегодня на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

 
При этом он отметил, что гранты будут предоставляться не всем колледжам, а тем, которые выберут сами студенты. То есть при распределении финансирования будет действовать принцип "деньги следуют за студентом". По мнению главы МОН, это повысит конкурентоспособность колледжей по подготовке кадров.
 
В пресс-службе Минобразования и науки также отметили, что при распределении будет увеличено количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. Дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше возможностей для получения гранта. 
 
В этом году при распределении государственного образовательного заказа особое внимание уделяется инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям, а также педагогическим и естественным наукам. В 2022 году по поручению главы государства в приоритете подготовка технических кадров, и доля госзаказа по техническим направлениям увеличена до 60%. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.
 
Ранее Аймагамбетов сообщил, что у выпускников будет две попытки поступить на грант.
 

Мониторинг образовательных достижений учащихся проходит в школах Казахстана

18.04.2022, 11:14 28661
Мониторинг образовательных достижений учащихся проходит в школах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В казахстанских школах начинается мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), в котором примут участие более 112 тысяч учащихся 4-х и 9-х классов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала, что мониторинг пройдет в 1447 школах страны - это 25% всех школ.
 
По ее словам, МОДО продлится до 29 апреля. Выборка школ осуществлена методом случайного выбора. 
 

МОДО - внешняя независимая оценка качества образования, которая позволит оценить сильные и слабые стороны обучающихся, и нацелена на повышение качества образования и восполнение пробелов в знаниях учащихся", - пояснила вице-министр.

 
Она рассказала, что мониторинг включает материалы учебных программ и направлен на определение функциональной грамотности учащихся.
 

Это казахстанское внутреннее исследование качества знаний школьников. МОДО включен в закон в прошлом году и проводится в школах в этом году впервые. Мониторинг будет проводиться на базе каждой школы по направлениям: математическая, естественнонаучная и грамотность чтения. Специально готовить школьников к нему не требуется", - написала Каринова в Facebook.

 
По итогам мониторинга для организаций образования будут проводиться предметные обсуждения с разбором отдельных тем и материалов, по которым дети испытывали затруднения.
 

В целом конечным результатом МОДО является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования", - добавила Каринова.


Напомним, казахстанские колледжи будут готовить специалистов по заказу предприятий.
 

Казахстанские колледжи будут готовить специалистов по заказу предприятий

18.04.2022, 10:38 29136
Казахстанские колледжи будут готовить специалистов по заказу предприятий
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан внедряет целевую подготовку кадров по заявкам предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Преимущество такого госзаказа в том, что после окончания колледжа студент будет трудоустроен в компанию заказчика. В этом году по целевому заказу предприятий планируется принять более 10 тысяч абитуриентов, сообщили в пресс-службе МОН РК.
 

Такое сотрудничество позволит обновить образовательные программы и выпускать кадры под запросы рынка труда. То есть, делая заявку на те или иные кадры, предприятие может получить подготовленных под свое производство специалистов. Отмечу, что предприятие, заключая трехстороннее соглашение "колледж - студент - предприятие", берет на себя обязательство трудоустроить студента после окончания колледжа", - рассказала директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

 
В ведомстве отметили, что такое сотрудничество выгодно не только студентам, но и педагогам, поскольку после заключения соглашения они смогут стажироваться на базе предприятия-партнера. По итогам обучения предприятие будет принимать итоговый экзамен у студентов.
 
Целевой заказ также будет предусмотрен для детей с особыми образовательными потребностями. Для них будет определен перечень специальностей и разработаны индивидуальные адаптивные программы в соответствии с их образовательными возможностями.
 

Работу Центрально-Казахстанской академии приостановили из-за многочисленных нарушений

14.04.2022, 17:43 34256
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК провел проверку в Центрально-Казахстанской академии и выявил множество нарушений законодательства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
 "В Центрально-Казахстанской академии занятия проводились не в полном объеме, преподаватели не соответствовали предъявляемым требованиям, в частности образование и ученая степень преподавателей не соответствовали преподаваемым дисциплинам, учебный процесс не был обеспечен преподавателями-практиками, необходимой учебной литературой", - сообщила глава управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.
 
Она отметила, что из-за отсутствия системы внутреннего обеспечения качества студенты по шести направлениям подготовки кадров академии не набрали пороговых баллов.
 

Кроме того, выявлены нарушения по перезачету дисциплин, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы. При проведении рубежного контроля в вузе не применялась система прокторинга", - отметила глава управления.

 
По ее словам, анализ рейтинга образовательных программ работодателей показал, что большинство учебных программ академии не были актуализированы и не соответствовали запросам рынка труда и работодателей. Поэтому большинство специальностей не пользовались спросом среди обучающихся, по ним обучались только от 1 до 5 человек.
 

Пользуясь правом обжалования, вуз обратился в судебные органы. Судами первой инстанции иски академии оставлены без удовлетворения, а решения комитета признаны законными", - сообщила Сапарбекова.

 
Она добавила, что студенты академии могут уже сейчас перевестись в другие вузы, чтобы избежать проблем с недействительностью дипломов. Часть студентов уже сделала это во время зимней сессии.
 

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