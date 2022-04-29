МОН утвердил сроки завершения учебного года и проведения экзаменов

В соответствии с документом учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершатся 25 мая.
Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов пройдут с 28 мая по 6 июня. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов - с 27 мая по 10 июня.
Сроки проведения экзаменов для обучающихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по казахскому, русскому, уйгурскому, узбекскому, таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе - 28 мая;
- письменный экзамен по математике (алгебра) - 31 мая;
- письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 3 июня;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 6 июня.
Сроки проведения экзаменов для обучающихся 11-х (12-х) классов:
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 27 мая;
- письменный экзамен по казахскому, русскому, уйгурскому, таджикскому, узбекскому языку (язык обучения) в форме эссе - 30 мая;
- устный экзамен по истории Казахстана - 2 июня;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 7 июня;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература, иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 10 июня 2022 года.
Кроме того, для повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии, с 26 мая по 17 июня будет организовано обучение в летней школе для обучающихся с 1-го по 8-й и 10й класс.
Напомним, что в этом году для подтверждения знака отличия "Алтын белгi" выпускникам необходимо сдать экзамен по математике в Назарбаев интеллектуальной школе.