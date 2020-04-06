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МОН: В четвертой четверти казахстанские школьники будут сдавать один СОР и СОЧ

05.04.2020, 15:11 14257
МОН: В четвертой четверти казахстанские школьники будут сдавать один СОР и СОЧ
Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В четвертой четверти казахстанские школьники будут сдавать один СОР и СОЧ, сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает Kazakhstan Today.
 

В этой четверти 7 учебных недель, приблизительно, когда пройдут 3-5 учебных недель наступит время сдачи СОР и СОЧ. СОРы по всем предметам будут проходить только по одному разу. Если ранее, согласно нашему календарно-тематическому планированию, этих СОРов должно было быть 2-3, то в этой четверти принято решение проводить только 1 СОР по тем учебным предметам, по которым СОРы проводятся", - сказала Шолпан Каринова в эфире онлайн-брифинга. 

 
По ее словам, в конце учебного года будет проведен СОЧ также в дистанционном формате.
 

Будем говорить исходя из реальной существующей ситуации по коронавирусу; если будут какие-то изменения, коллеги, мы до вас обязательно их доведем", - заверила Каринова.

 

Учитель так же, как и раньше формирует суммативное оценивание за пройденные разделы. СОЧ - это весь объем за пройденную учебную четверть. Поэтому, они также формируются как учебные задания и доводятся до детей. Дети выполняют. Конечно, академическая честность, правдивость, самостоятельность наших учащихся в этом случае тоже должна быть. Родители тоже должны за этим следить, потому что мы все понимаем, что нам нужны не оценки, нам нужны знания. Это должны понимать все", - заключила вице-министр. 

 
Как сообщалось ранее, дистанционное обучение начнется с 6 апреля. В зависимости от эпидемиологической ситуации МОН рассмотрит возможность продолжить обучение в традиционном формате в малокомплектных школах, находящихся в отдаленных сельских населенных пунктах (где обучается до 80 детей). 
 

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