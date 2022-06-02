МОН: в Казахстане увеличится охват детей бесплатными секциями и кружками

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринова в ходе заседания правительства сообщила, что в стране будет увеличен охват детей бесплатными секциями и кружками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Более 270 тысяч детей будут охвачены дополнительными кружками и секциями. До конца года охват увеличится на 5%", - сообщила Каринова, говоря о ходе реализации плана мероприятий по проведению Года детей в РК.

Согласно данным МОН, летним отдыхом в этом году планируется охватить 3,3 млн учащихся, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Также она сообщила, что для детей дошкольного возраста будет открыто 322 детских сада на более чем 34 тысячи мест. Для обеспечения прозрачности при распределении мест в сады создается единая база очередности.





Во избежание чрезвычайных ситуаций в частных детских садах усилим меры безопасности, обеспечим квалифицированными специалистами, а также улучшим качество госзаказа с помощью ваучерного механизма, контролируя выполнение требований к видеонаблюдению, оборудованию мебелью", - сказала Каринова.

Кроме того, планируется масштабное обновление автопарка специальных школьных автобусов для безопасной перевозки в учебные заведения более 22 тысяч детей.

На 10% увеличилось количество младших школьников, которым предоставлено бесплатное горячее питание", - отметила спикер.

Также вице-министр сообщила, что казахстанским олимпийцам выделена 31 полная квота на участие в 7 престижных международных олимпиадах, в которых в июле-августе примут участие дети.

Она также добавила, что в этом году количество грантов для детей, поступающих в вузы, увеличилось на 88 214, что на 15 тысяч больше, чем в 2021 году.





По итогам заседания премьер-министр Алихан Смаилов в целях охвата детей кружками и секциями министерствам образования, культуры и спорта, акиматам регионов поручил обеспечить интеграцию информационных систем по реализации государственного образовательного, спортивного и творческого заказов.





Это позволит увидеть реальную картину охвата детей секциями и кружками, повысить их доступность", - пояснил глава правительства РК.



