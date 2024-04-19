На каких условиях отечественные ученые из-за рубежа возвращаются в Казахстан - Миннауки

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В школах Казахстана началась четвертая четверть, она продлится до 25 мая.





Четвертая четверть в казахстанских школах продлится с 1 апреля по 25 мая. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель. Также 25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен", - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.





Напомним, 1 апреля в Казахстане начинается прием заявлений для зачисления в первый класс. В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года.





Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности.





В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.





Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.