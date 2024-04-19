18.04.2024, 13:30 8991
На каких условиях отечественные ученые из-за рубежа возвращаются в Казахстан - Миннауки
Большинство из них готовы приезжать на краткосрочный период - месяц или три месяца
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Дархан Ахмед-Заки в кулуарах сената рассказал, как казахстанские ученые возвращаются из-за рубежа развивать отечественную науку, передает корреспондент агентства.
По данным спикера, в прошлом году министерство провело переговоры с порядка 250 учеными, работающими за пределами Казахстана.
Большинство из них готовы приезжать на краткосрочный период - месяц или три месяца. Чтобы они приехали, нужно обеспечить соответствующую материально-техническую базу. Мы знаем, что где-то около 1 миллиона тенге вузы платят ученым из-за рубежа", - сообщил вице-министр.
Он отметил, что ученые не отказываются работать в Казахстане, потому что когда-то здесь получили образование, и это дало им старт дальше вовлечься в мировую науку. По его словам, они считают своим долгом помочь молодым ученым в Казахстане.
Напомним, вчера мажилис принял во втором чтении закон "О науке и технологической политике". В законе, в частности, определяются субъекты научной деятельности и их права.
Ранее президент Токаев неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки и повышения статуса ученых.
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12.04.2024, 12:31 41356
В Казахстане 100% учебников перевели в цифровой формат
Учебники прошли государственную экспертизу
Фото: pixabay.com
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 100% школьных учебников перевели в цифровой формат, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
Они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов", - заверили в ведомстве.
Сообщается, что цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах 13 издательств страны.
В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов", - добавила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин заявил, что для решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана предлагается использовать планшеты в качестве цифровых учебников.
11.04.2024, 17:04 47356
Школьников из затопленных регионов освободят от экзаменов и тестов
Фото: КНБ РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах со сложной паводковой ситуацией школьников освободят от текущих экзаменов и тестов.
В частности, будут отменены СОР и СОЧ для учащихся Атырауской и Актюбинской областей.
Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. В шести регионах проведение МОДО переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО). В остальных регионах занятия идут в штатном режиме", - рассказала на брифинге в республиканском информационном штабе официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдіқызы.
Она добавила, что министерство продолжает работу по организации учебного процесса и размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах.
На сегодня 2 393 ребенка уже размещены: учащиеся начальных классов - в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями; школьники среднего звена - в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения "Дарын", РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11 классы) - в общежитиях колледжей и ВУЗов", - рассказала спикер.
Дополнительно подготовлено еще 3182 места для размещения детей.
09.04.2024, 19:27 57686
В Казахстане освободят от сдачи экзаменов и тестов школьников из подтопленных регионов
Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. На сегодня в свои жилища вернулось почти 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства РК.
С начала паводков эвакуировано 86 тысяч наших жителей. В пунктах временного размещения сейчас проживают 8472 человека. Места эвакуации - это временная мера. Надо определить временное жилье для всех семей, чьи дома признаны негодными для проживания, без каких-либо исключений", - подчеркнул Олжас Бектенов.
В то же время до момента переселения особое внимание поручено обратить на поддержание работы эвакуационных пунктов.
Также премьер коснулся темы образования.
В десяти регионах нашей страны сейчас действует режим ЧС. Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван. Министерству просвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того, необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время", - отметил Олжас Бектенов.
Кроме того, поручено проработать вопрос обеспечения техническими средствами преподавателей и школьников в зонах ЧС после завершения активной фазы подтоплений.
Ранее стало известно, что пострадавшим от паводков получателям адресной социальной помощи автоматически пролонгируют назначение выплат.
04.04.2024, 17:16 82906
В Минпросвещения РК озвучили новые правила перевода ребенка в новую школу
Напомним, в Казахстане с 1 апреля по 31 августа 2024 года принимаются заявки для поступления в первый класс
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.
Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства", - пояснили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что в Казахстане с 1 апреля по 31 августа 2024 года принимаются заявки для поступления в первый класс. Родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства egov.kz. При этом в лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов.
01.04.2024, 09:38 99611
В Минпросвещения РК назвали дату окончания учебного года в школах
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В школах Казахстана началась четвертая четверть, она продлится до 25 мая.
Четвертая четверть в казахстанских школах продлится с 1 апреля по 25 мая. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель. Также 25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен", - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Напомним, 1 апреля в Казахстане начинается прием заявлений для зачисления в первый класс. В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года.
Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности.
В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.
31.03.2024, 17:28 104491
Более 80 школ переведут на дистанционное обучение из-за паводков
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по ликвидации последствий паводкового периода 88 образовательных организаций переведут на дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Уже с этого понедельника для более 3 млн казахстанских детей начнется четвертая четверть 2023-2024 учебного года. При этом школьники в регионах, где сохраняется сложная паводковая обстановка, перейдут на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.
Дистанционное обучение организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, а также в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.
Отмечается, что дети обеспечены всем необходимым: одеждой, школьными принадлежностями и техническими средствами для осуществления дистанционного обучения. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1-4-х классов.
Кроме того, для минимизации рисков и обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях чрезвычайной ситуации занятия в колледжах Актюбинской области переведены на дистанционный формат обучения.
Напомним, в Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 11 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
26.03.2024, 16:37 124706
Прием заявлений для зачисления в первый класс начнется в Казахстане 1 апреля
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года, напоминает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.
В ведомстве рассказали, что родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz.
В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности. Эта инициатива направлена на уменьшение психологического напряжения у первоклашек, связанного с тестированием и собеседованиями", - отметила руководитель управления Комитета среднего образования Алия Чокушева.
По информации ведомства, в первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до 31 августа продлят срок приема документов для зачисления детей в школы.
20.03.2024, 18:20 140681
Республиканская комиссия рассмотрела кандидатуры ректоров нескольких казахстанских вузов
Участникам заседания представили новый проект положения о порядке избрания председателя правления - ректора
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Тамары Дуйсеновой состоялось заседание республиканской комиссии, на котором были рассмотрены кандидатуры ректоров нескольких казахстанских вузов, сообщает пресс-служба главы правительства.
В частности, в Карагандинский технический университет имени Сагынова единогласным решением членов комиссии рекомендована Сауле Сагынтаева.
Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова считается одним из основных региональных центров подготовки педагогических кадров. На место ректора претендовали также 3 кандидата", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что большинством голосов рекомендовано назначить Ермека Бурибаева.
Рудненский индустриальный университет обучает специалистов по техническим наукам и технологии. Республиканская комиссия рассмотрела 3 кандидатов. Все представленные программы развития вуза получили высокую оценку. В итоге приняли решение дополнительно рассмотреть вопрос и перенести избрание ректора", - добавили в пресс-службе.
Также участникам заседания представили новый проект положения о порядке избрания председателя правления - ректора организации высшего и послевузовского образования. В документе предусмотрены более высокие требования к кандидатам.
Ранее был назначен президент Национальной академии наук РК.
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