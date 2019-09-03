Назначена председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Гулзат Кобенова назначена председателем Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра образования и науки РК на должность председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК на период учебного отпуска назначена Кобенова Гулзат Исбасаровна", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Гулзат Кобенова родилась в 1968 году. В 1998 году окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Казахстана Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова, работала заместителем декана университета.

С 2004 по 2009 годы занимала должности ученого секретаря, и.о. декана, начальника управления по науке и международному сотрудничеству Актюбинского государственного педагогического института.

С октября 2009 года на государственной службе. Трудилась на различных должностях в министерствах культуры и информации, образования и науки РК.

В июле 2017 назначена директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

С апреля 2018 по январь 2019 года работала заместителем директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

С января 2019 года по настоящее время занимала должность заведующего сектором канцелярии президента Республики Казахстан.

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