Не хватает 5 тысяч педагогов - Токаев заявил о серьезном дефиците учителей в казахстанских школах

Он также подчеркнул, что нехватка школ уже сегодня стала одной из наиболее актуальных проблем

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде педагогов заявил о серьезном дефиците кадров, который сейчас испытывают казахстанские школы, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде педагогов заявил о серьезном дефиците кадров, который сейчас испытывают казахстанские школы, сообщает пресс-служба главы государства.





Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. В то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии. Вдобавок только 23% учителей имеют высшую категорию. Все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов", - заявил глава государства.





По его словам, программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий.





Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Он подчеркнул, что педагог - это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации, поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами.





Также, по его словам, очень важная задача - решение проблемы нехватки мест в школах.





Численность нашего населения уже приближается к 20 миллионам человек. Ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей. Соответственно, растет число детей, посещающих школу. Ожидается, что общее количество учащихся увеличится в два раза. В ближайшие три года более 1 миллиона подростков станут студентами. Это, конечно, радует. Тем не менее, темпы демографического роста являются серьезным вызовом для системы образования", - заявил президент.





Он подчеркнул, что нехватка школ уже сегодня стала одной из наиболее актуальных проблем.





За годы независимости в стране было построено около 2300 школ. В результате удалось избавиться от четырехсменной системы образования. Однако трехсменная система обучения имеет место и сейчас. Техническое оснащение многих школ устарело. Все эти проблемы требуют системного решения", - добавил Касым-Жомарт Токаев.





Напомним, в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов. На проблему неоднократно указывал и президент страны Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о повышении статуса педагогов, отмечает "Хабар 24".





Самый большой дефицит - на западе республики. Педагоги работают в нескольких школах, нередко преподают те, кто уже вышел на пенсию. Обеспечить образовательные учреждения кадрами стараются и с помощью специальной программы, разработанной профильным министерством.





Кроме того, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование.





Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.