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Госфинансирование НИШ в 3,7 раза превышает расходы на государственные школы

17.10.2022, 10:35 7856
Госфинансирование НИШ в 3,7 раза превышает расходы на государственные школы
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюджет на одну государственную школу в 2022 году составляет 159 млн тенге, это в 3,7 раза меньше, чем бюджет одной НИШ (Назарбаев интеллектуальные школы) - 592,1 млн тенге.
 

Каждый год Астана выделяет миллиарды тенге из государственного бюджета на флагманские образовательные проекты, названные в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Назарбаев интеллектуальные школы (НИШ) должны были стать экспериментальной площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, исследования, анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей образовательных программ на всех уровнях обучения от начальной до старшей школы.

 
Подобная сеть академически свободных школ призвана взрастить для РК сильный корпус технократов. В то же время остальным школам страны необходимы достаточная оснащенность и достойное финансирование для достижения таких же высоких результатов. Однако во многом общеобразовательные школы все еще работают по советской системе и имеют более низкий уровень успеваемости", - информирует ranking.kz.
 
Средства на работу НИШ частично поступают из республиканского бюджета. Так, согласно анализу, в 2022 году было выделено 12,4 млрд тенге. В то же время расходы на государственные школы составили 1,2 трлн тенге.
 

Сюда входят статьи расходов на обеспечение доступности качественного школьного образования, модернизацию среднего образования и повышение квалификации учителей", - уточняют аналитики.

 
Хотя общая сумма средств, полагающихся обычным школам, и кажется более весомой, однако при пересчете на одну школу ситуация меняется, отмечают они.
 
В Казахстане, по данным Бюро национальной статистики на 2021-2022 учебный год, 7550 школ, а НИШ - всего 21.
 

Таким образом, бюджет на одну государственную школу в 2022 году составляет 159 млн тенге. Это в 3,7 раза меньше, чем бюджет одной НИШ (592,1 млн тенге). К слову, депутат Мурат Бактиярулы в июне этого года заявил о более существенной разнице в финансировании - в 6 раз", - отмечают обозреватели.

 
Тем временем Казахстан испытывает острую нехватку мест в школах.
 
Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки, сообщает телеканал "Хабар 24".
 
Уровень материально-технического оснащения школ - другой важный фактор, влияющий на эффективность и результативность деятельности учеников, продолжают аналитики. Международные исследования, в том числе PISA, подчеркивают взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и материальным оснащением школ.
 
И здесь сельские школы как особый тип учебных заведений требуют к себе особого внимания со стороны государства. Сегодня в Казахстане существует большой разрыв между сельскими и городскими школами в плане их материально-технической базы.
 
Разница в финансировании, а также социальные и миграционные факторы приводят к сокращению количества сельских школ: если в 2015 году их насчитывалось 5546, то к концу 2021 года осталось всего 5262.
 
Кроме того, в 2020-2021 учебном году 34 средние школы находились в аварийном состоянии, и почти все они работали в сельской местности.
 
Согласно данным из последнего Национального сборника "Статистика системы образования Республики Казахстан", опубликованного в 2022 году, спортивные залы полностью отсутствуют в 25,4% школ, а спортивные комплексы в 10,2% школ расположены в приспособленных зданиях. 13,6% школ не имеют библиотек, 15% школ - столовых.
 
На качество образовательного процесса влияет и наличие новых модифицированных классных комнат. В комплект классных комнат входят специализированная мебель, мультимедийные программы, интерактивное оборудование. Поставка таких классов и интерактивных досок в школы РК началась еще в 2005 году. Однако к концу 2020 года почти треть школ (29,3%) не имеют кабинетов новой модификации.
 
В сельских школах также наблюдаются относительно низкие квалификационные характеристики педагогического состава. Так, доля учителей с высшей категорией в сельской местности составила всего 18,5% от общей численности, а в городской - 31,2%. Четверть педсостава городских (23,7%) и сельских (24,1%) школ составляют преподаватели, которые вообще не имеют категорий.

Ранее сообщалось, что в стране имеет место острая нехватка школьных педагогов. Однако министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сказал, что в системе образования нет вакансий. Это заявление министра прокомментировала депутат Ирина Смирнова.

Я была крайне удивлена этому. Знаю напряженную ситуацию с нехваткой математиков, физиков, информатиков, учителей начальных классов. Думаю, можно было переучивать тех учителей, которых недавно сократили. Учителей русского языка, физкультуры, английского языка, самопознания", - отметила она.


Напомним, Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане.

 

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В Казахстане сокращен перечень профессий, которые можно получить заочно

17.10.2022, 11:22 6916
В Казахстане сокращен перечень профессий, которые можно получить заочно
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан внес изменения в перечень специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, получение которых в формах заочного и вечернего обучения, а также экстерната по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта допускается.

Более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Однако такая форма обучения не дает студентам качественных навыков. Как результат, выпускники колледжа после окончания сталкиваются с недостатком практических знаний и не могут найти работу", - подчеркнули в Минпросвещения.  

В частности, исключено обучение по следующим специальностям:
  • "Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)" по квалификации "техник-электроник"
  • "Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)" по квалификации "техник-технолог"
  • "Строительство и эксплуатация городских путей сообщения" по квалификации "техник-строитель"
  • «Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения» по квалификации «техник-технолог очистных сооружений» и др.  
В ведомстве добавили, что сейчас в казахстанских колледжах активно развивается форма дуального обучения. То есть колледжи тесно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом при подготовке кадров.

Именно рынок труда определяет, какие специалисты им нужны. Поэтому мы отходим от заочной формы, и причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники после окончания. Мы это делаем поэтапно, и в дальнейшем работа будет продолжена", - рассказал исполняющий обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернат Жунусов.

Он добавил, что при дуальном обучении предусматривается не менее 60% производственного обучения и профессиональной практики. То есть более половины учебного времени обучающиеся находятся на производстве.

Такой подход повысит качество знаний и навыков будущих выпускников, что в свою очередь обеспечит их дальнейшее трудоустройство", - отметил Жунусов.


Согласно приказу министра от 29 сентября 2022 года из списка специальностей, которые можно получить заочно, исключены физические и математические науки, системы информационной безопасности, некоторые специальности химической инженерии, электротехники и др.
 
С полным списком профессий, которые можно получить заочно, экстерном или на вечернем обучении, можно ознакомиться здесь.
 

В Казахстане студентам повысили стипендии

13.10.2022, 13:25 30761
В Казахстане студентам повысили стипендии
Фото: Depositphotos
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 "Об утверждении правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования" внесены изменения.
 
Согласно тексту документа, государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационная сессия) и каникулами, включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период, промежуточная аттестация и каникулы.
 
Обучающимся выпускных курсов государственная стипендия выплачивается за период до даты отчисления в связи с окончанием организаций образования.
 
Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:
 
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 36 660 тенге;
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;
  • студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;  
  • интернам - 66 403 тенге;
  • магистрантам - 86 987 тенге;
  • магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", - 162 500 тенге;
  • докторантам - 195 000 тенге;
  • докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 195 000 тенге;
  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 100 036 тенге;
 

 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана

10.10.2022, 14:33 50066
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала проблемы трехсменки и дефицита учителей в казахстанских школах, а также предложила решение данных вопросов.
 

Демографическая ситуация и миграционные процессы привели к тому, что в некоторых регионах школы перегружены. Это естественный процесс. Однако акиматы должны мгновенно реагировать и планировать строительство школ", - заявила депутат.

 
Также, по словам Ирины Смирновой, необходимо рассматривать поощрение бизнеса к возможности более широкого участия в организации школьного образования.
 

Например, в Шымкенте частные организации образования открывают школы бесплатные для учеников, помогая снизить потребности учебных местах и организуя качественный учебный процесс. К примеру, перегрузка школ столицы страны понятна. Город растет на несколько сот жителей каждый год", - отметила она.

 
Вместе с тем, подчеркнула депутат, школы могут быть нагружены неравномерно.
 

Есть школы даже в этих регионах, не заполненные. Загружены те школы, которые дают качественное образование. Это вопрос эффективного управления образованием на уровне региона и Министерства просвещения", - сообщила Ирина Смирнова.

 
По словам депутата, "также здесь надо отметить ошибки при уплотнении в жилищном строительстве, где не предусмотрены учебные заведения".
 

Это уже близорукость акиматов и их безразличие к решению этих важных вопросов", - заявила она.

 
Также Ирина Смирнова прокомментировала проблему нехватки учителей в казахстанских школах.
 

Недавно, буквально на прошлой неделе, министр просвещения сказал, что нет вакансий в системе образования. Я была крайне удивлена этому. Знаю напряженную ситуацию с нехваткой математиков, физиков информатиков, учителей начальных классов. Думаю, можно было переучивать тех учителей, которых недавно сократили. Учителей русского языка, физкультуры, английского языка, самопознания", - отметила она.

 
Депутат подчеркнула, что они уже имеют педагогическое образование и владеют методикой преподавания.
 

Вместе с тем у некоторых есть склонности к другим областям знаний. И вопрос вакансий мог бы решиться быстро", - добавила Ирина Смирнова.

 
Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение, информирует "Хабар 24".
 
Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
 
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
 
Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект, сообщает inform.kz.
 
По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.
 
По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.
 

Столичных школьников на два дня переведут на дистанционное обучение

08.10.2022, 10:35 66786
Столичных школьников на два дня переведут на дистанционное обучение
АСТАНА. 8 ОКТЯБРЯ - В школах Астаны 13 и 14 октября занятия пройдут в дистанционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
13-14 октября в Астане пройдут крупные международные форумы с участием глав государств и правительств.
 

Планируется временное частичное ограничение движения на некоторых участках дорог города. Данная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий. Учитывая вышесказанное, для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат", - сообщили в управлении образования Астаны.


Напомним, 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".
 

Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане

06.10.2022, 12:18 108766
Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов высказался о трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аймагамбетов отметил, что в Казахстане есть определенные требования к трудоустройству в школы страны, которые были внедрены год назад.
 

Теперь диплома недостаточно. Любой гражданин или негражданин нашей страны, чтобы устроиться на работу в школу, у него обязательно должен быть сертификат о прохождении национального квалификационного теста, он должен знать нашу методику, программу и знать хорошо свой предмет. Это во-первых. Во-вторых, у нас учебный год уже начался, тарификация проведена, вакансии заполнены", - цитирует министра "Хабар 24".

 
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
 
Вчера Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект.
 

Через специальный проект мы обеспечили наши регионы, где ощущается дефицит педагогических кадров, лучшими педагогами. Они получают другую заработную плату, а именно в 2,5 раза больше, чем другие педагоги", - цитирует министра издание "Казинформ".

 
По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.
 
По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.
 

В школах Казахстана введена пятидневная рабочая неделя

03.10.2022, 09:46 124546
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Опубликован приказ министра просвещения Республики Казахстан от 27 сентября 2022 года № 410 о внесении изменений в приказ от 21 апреля 2020 года № 153 "Об утверждении Правил определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагога", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трехсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливается пятидневная рабочая неделя", - говорится в документе.

 
Сообщается, что для педагогов, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, выходными днями являются суббота и воскресенье. Для педагогов, работающих в режиме шестидневной рабочей недели в организациях среднего образования с трехсменным обучением и с дефицитом ученических мест, выходным днем является воскресенье. Для педагогов дошкольных организаций, реализующих образовательные услуги по программам дополнительного образования на договорной основе для воспитанников, режим рабочего времени и отдыха устанавливается правилами внутреннего распорядка.
 

Выходные и нерабочие праздничные дни для педагогов устанавливаются в зависимости от режима работы организации образования с учетом учебной нагрузки и графика сменности учебных занятий. Для педагогов организаций образования, в которых предусматривается круглосуточное пребывание обучающихся и воспитанников, пребывание в течение определенного времени, сезона, в зависимости от типа и вида организации образования, сменности учебных занятий и графика работы устанавливается рабочее время с учетом предоставления междусменного отдыха в объеме не менее 12 часов", - отмечается в приказе.

 
Приказ введен в действие.
 

Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков

03.10.2022, 09:17 125086
Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Поручения по реализации национального проекта "Комфортная школа" дал премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания в "Үкімет үйі", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.
 

В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности совместно с фондом "Қазақстан халқына" отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр напомнил, что главой государства на заседании Высшего совета по реформам одобрены основные подходы нацпроекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тысяч ученических мест.
 

Нам надо оперативно приступить к реализации этого нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года - по тем, которые планируются на 2024", - сказал Алихан Смаилов.

 
В завершение он поручил МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.

Как сообщалось ранее, в Казахстане планируют создать 800 тысяч ученических мест за счет госинвестиций.
 

Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев

02.10.2022, 09:00 132566
Ряд алматинских вузов и колледжей перенесут в Конаев
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - Власти Алматинской области и Алматы прорабатывают вопрос переноса ряда вузов в Конаев с целью разгрузки мегаполиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С Алматы у нас ведется совместная работа и есть совместное понимание. Мы хотим перевести учебные заведения из Алматы в область", - цитирует 5region.kz заместителя акима Алматинской области Арслана Дандыбаева.

 
По его словам, для студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики.
 

Наша мысль в том, чтобы вывезти вузы, построить им хорошие кампусы, чтобы они могли организовать дуальное обучение - полдня студенты учились, полдня могли работать на производстве. На перспективу мы будем делать упор на развитие среднего технического образования. У нас инженеров, сантехников, мастеров найти проблематично", - отметил он.

 
Работа для молодых специалистов найдется, поскольку имеются значительные планы по развитию Алматинской области.
 

Кирпичный завод будем строить, в целом большая стройка будет. Производство, промзоны сейчас пытаемся вытащить из Алматы. Нужно помочь разгрузить город. И нам надо вернуть в область наших жителей и сделать так, чтобы им было выгодно жить и работать в области", - добавил Арслан Дандыбаев.

 
Власти уверены, что переезд вузов и колледжей в регион также окажет положительный социальный эффект, учитывая, что жизнь и жилье в мегаполисе значительно дороже, чем в регионе.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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