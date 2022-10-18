Госфинансирование НИШ в 3,7 раза превышает расходы на государственные школы

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюджет на одну государственную школу в 2022 году составляет 159 млн тенге, это в 3,7 раза меньше, чем бюджет одной НИШ (Назарбаев интеллектуальные школы) - 592,1 млн тенге.

Каждый год Астана выделяет миллиарды тенге из государственного бюджета на флагманские образовательные проекты, названные в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Назарбаев интеллектуальные школы (НИШ) должны были стать экспериментальной площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, исследования, анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей образовательных программ на всех уровнях обучения от начальной до старшей школы.

Подобная сеть академически свободных школ призвана взрастить для РК сильный корпус технократов. В то же время остальным школам страны необходимы достаточная оснащенность и достойное финансирование для достижения таких же высоких результатов. Однако во многом общеобразовательные школы все еще работают по советской системе и имеют более низкий уровень успеваемости", - информирует ranking.kz

Средства на работу НИШ частично поступают из республиканского бюджета. Так, согласно анализу, в 2022 году было выделено 12,4 млрд тенге. В то же время расходы на государственные школы составили 1,2 трлн тенге.

Сюда входят статьи расходов на обеспечение доступности качественного школьного образования, модернизацию среднего образования и повышение квалификации учителей", - уточняют аналитики.

Хотя общая сумма средств, полагающихся обычным школам, и кажется более весомой, однако при пересчете на одну школу ситуация меняется, отмечают они.

В Казахстане, по данным Бюро национальной статистики на 2021-2022 учебный год, 7550 школ, а НИШ - всего 21.

Таким образом, бюджет на одну государственную школу в 2022 году составляет 159 млн тенге. Это в 3,7 раза меньше, чем бюджет одной НИШ (592,1 млн тенге). К слову, депутат Мурат Бактиярулы в июне этого года заявил о более существенной разнице в финансировании - в 6 раз", - отмечают обозреватели.

Тем временем Казахстан испытывает острую нехватку мест в школах.

Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки, сообщает телеканал "Хабар 24".

Уровень материально-технического оснащения школ - другой важный фактор, влияющий на эффективность и результативность деятельности учеников, продолжают аналитики. Международные исследования, в том числе PISA, подчеркивают взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и материальным оснащением школ.

И здесь сельские школы как особый тип учебных заведений требуют к себе особого внимания со стороны государства. Сегодня в Казахстане существует большой разрыв между сельскими и городскими школами в плане их материально-технической базы.

Разница в финансировании, а также социальные и миграционные факторы приводят к сокращению количества сельских школ: если в 2015 году их насчитывалось 5546, то к концу 2021 года осталось всего 5262.

Кроме того, в 2020-2021 учебном году 34 средние школы находились в аварийном состоянии, и почти все они работали в сельской местности.

Согласно данным из последнего Национального сборника "Статистика системы образования Республики Казахстан", опубликованного в 2022 году, спортивные залы полностью отсутствуют в 25,4% школ, а спортивные комплексы в 10,2% школ расположены в приспособленных зданиях. 13,6% школ не имеют библиотек, 15% школ - столовых.

На качество образовательного процесса влияет и наличие новых модифицированных классных комнат. В комплект классных комнат входят специализированная мебель, мультимедийные программы, интерактивное оборудование. Поставка таких классов и интерактивных досок в школы РК началась еще в 2005 году. Однако к концу 2020 года почти треть школ (29,3%) не имеют кабинетов новой модификации.

В сельских школах также наблюдаются относительно низкие квалификационные характеристики педагогического состава. Так, доля учителей с высшей категорией в сельской местности составила всего 18,5% от общей численности, а в городской - 31,2%. Четверть педсостава городских (23,7%) и сельских (24,1%) школ составляют преподаватели, которые вообще не имеют категорий.





Ранее сообщалось, что в стране имеет место острая нехватка школьных педагогов. Однако министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сказал, что в системе образования нет вакансий. Это заявление министра прокомментировала депутат Ирина Смирнова.





Я была крайне удивлена этому. Знаю напряженную ситуацию с нехваткой математиков, физиков, информатиков, учителей начальных классов. Думаю, можно было переучивать тех учителей, которых недавно сократили. Учителей русского языка, физкультуры, английского языка, самопознания", - отметила она.





Напомним, Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане.



