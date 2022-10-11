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ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана

10.10.2022, 14:22 1686
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана
Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала проблемы трехсменки и дефицита учителей в казахстанских школах, а также предложила решение данных вопросов.
 

Демографическая ситуация и миграционные процессы привели к тому, что в некоторых регионах школы перегружены. Это естественный процесс. Однако акиматы должны мгновенно реагировать и планировать строительство школ", - заявила депутат.

 
Также, по словам Ирины Смирновой, необходимо рассматривать поощрение бизнеса к возможности более широкого участия в организации школьного образования.
 

Например, в Шымкенте частные организации образования открывают школы бесплатные для учеников, помогая снизить потребности учебных местах и организуя качественный учебный процесс. К примеру, перегрузка школ столицы страны понятна. Город растет на несколько сот жителей каждый год", - отметила она.

 
Вместе с тем, подчеркнула депутат, школы могут быть нагружены неравномерно.
 

Есть школы даже в этих регионах незаполненные. Загружены те школы, которые дают качественное образование. Это вопрос эффективного управления образованием на уровне региона и Министерства просвещения", - сообщила Ирина Смирнова.

 
По словам депутата, "также здесь надо отметить ошибки при уплотнении в жилищном строительстве, где не предусмотрены учебные заведения".
 

Это уже близорукость акиматов и их безразличие к решению этих важных вопросов", - заявила она.

 
Также Ирина Смирнова прокомментировала проблему нехватки учителей в казахстанских школах.
 

Недавно, буквально на прошлой неделе, министр просвещения сказал, что нет вакансий в системе образования. Я была крайне удивлена этому. Знаю напряженную ситуацию с нехваткой математиков, физиков, информатиков, учителей начальных классов. Думаю, можно было переучивать тех учителей, которых недавно сократили. Учителей русского языка, физкультуры, английского языка, самопознания", - отметила она.

 
Депутат подчеркнула, что они уже имеют педагогическое образование и владеют методикой преподавания.
 

Вместе с тем у некоторых есть склонности к другим областям знаний. И вопрос вакансий мог бы решиться быстро", - добавила Ирина Смирнова.

 
Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение, сообщает "Хабар 24".
 
В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
 
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
 
Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект.
 

Через специальный проект мы обеспечили наши регионы, где ощущается дефицит педагогических кадров, лучшими педагогами. Они получают другую заработную плату, а именно в 2,5 раза больше, чем другие педагоги", - цитирует министра издание "Казинформ".

 
По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.
 
По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.
 

новости по теме

"Самый гуманный суд в мире": в сфере сексуального насилия над детьми и подростками в РК осудили преступников лишь по двум из пяти уголовных дел

29.09.2022, 12:30 8686
"Самый гуманный суд в мире": в сфере сексуального насилия над детьми и подростками в РК осудили преступников лишь по двум из пяти уголовных дел
Фото: Pexels
Количество зарегистрированных уголовных дел против половой неприкосновенности несовершеннолетних и численность осужденных по ним лиц.
 
С 2017 года в Казахстане растет уровень сексуального насилия над несовершеннолетними, несмотря на ужесточение законодательства. Только по официальным данным, в год регистрируется около 800 таких случаев. Пострадавшим подросткам и детям не приходится рассчитывать на благосклонность судов. Фактически за последние неполные восемь лет судьи вставали на сторону несовершеннолетних пострадавших, заканчивая разбирательства обвинительными приговорами, только в двух из пяти случаев, сообщает ranking.kz.
 
В августе текущего года в Павлодаре полиция задержала троих подозреваемых в групповом изнасиловании и подстрекательстве к самоубийству 16-летней девушки. После инцидента девушка попыталась совершить суицид, выпрыгнув из окна 10-го этажа, сообщила правозащитница Дина Тансари, глава фонда "НеМолчиKZ". После попытки самоубийства пострадавшая перенесла четыре операции. У нее был сломан позвоночник и пробиты внутренние органы, начался воспалительный процесс, в результате которого девушка быстро потеряла зрение и память.
 
Это лишь один из 601 случая насилия в отношении несовершеннолетних, произошедших с января по август 2022 года. Речь идет только о случаях, зарегистрированных в едином реестре досудебных расследований. Известно, что в Казахстане занижен масштаб насилия в отношении подростков.
 
Исследуя домашнее насилие в отношении женщин, Human Rights Watch обнаружила, что казахстанские власти не проводят адекватной профилактики насилия и не привлекают обидчиков к ответственности. По словам жертв насилия, полиция часто поощряет их отказаться от своих заявлений и примириться с обидчиками.

 
В 2015 году было зарегистрировано 1259 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако в том же году за насилие в отношении лиц моложе 18 лет был осужден только 181 насильник (всего около 14% от общего количества зарегистрированных случаев*). Уже в следующем году количество зарегистрированных случаев сократилось в 1,5 раза, до 851 случая.
 
Резкое уменьшение количества преступлений в 2016 году, вероятно, было связано с тем, что в тот период в Казахстане начали активно обсуждать проблему и поднимать вопрос о химической кастрации, которая была введена позже, в 2018 году. Теперь заключенным могут выписывать препараты, снижающие либидо, за шесть месяцев до окончания срока заключения.
 
Хоть уровень насилия больше не поднимался до отметки 2015 года, с 2017-го показатель растет, а численность осужденных за семь лет и восемь месяцев достигла 2739 человек, что в среднем составляет порядка 41% от количества правонарушений в секторе (6665 случаев).
 
* В данном случае, как и в дальнейших расчетах доли, используется отношение численности осужденных к общему количеству дел, однако здесь может наблюдаться некоторая погрешность, например в случае, если кто-то осужден сразу по нескольким делам.

 
Больше всего дел, как и обвинительных приговоров, фиксируют по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".
 
С 2015 года количество зарегистрированных дел по этой статье составило 47% от всех преступлений против половой неприкосновенности подростков. В свою очередь численность осужденных по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" достигла всего 38% от всех дел, зарегистрированных по ней.
 
Вторыми по распространенности из всех преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних стали правонарушения по статье "Изнасилование" - 1369 случаев. Обвинительные приговоры по этим делам выносятся в 40% случаев. Заметим: 62% несовершеннолетних, ставших жертвами изнасилований в 2021 году, относились к возрастной категории от 12 до 15 лет.

 
Ситуацию обостряет и то, что в большинстве случаев дети, над которыми совершалось насилие, были лично знакомы с насильниками. Согласно исследованию 2022 года о сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних в Центральном Казахстане, в 75% случаев насильники известны детям.
 
Многочисленные данные свидетельствуют о том, что зачастую виновниками сексуальных преступлений становятся родители, опекуны или другие близкие для ребенка люди, которые, используя его беспомощное и беззащитное состояние, могут совершать эти посягательства в течение длительного времени. В 45% случаев насильником является родственник, в 30% - более дальний знакомый (например, друг брата, любовник матери и т. д.). Среди родственников насилие чаще всего совершают отцы, отчимы или опекуны, реже - братья или дяди.
 

Березовую рощу в Петропавловске уже вырубили, а акимат ни в чем не виноват?

25.09.2022, 11:41 13841
Березовую рощу в Петропавловске уже вырубили, а акимат ни в чем не виноват?
Фото: pkzsk.info
В акимате Петропавловска прокомментировали вырубку березовой рощи в Куйбышевском лесхозе. Как оказалось, в 2020 году аппарат акимата подавал иск в специализированный межрайонный экономический суд с требованием признать предоставление земельного участка в частное пользование недействительным. Но апелляционный суд требования акимата не поддержал, сообщает "Петропавловск.news".
 
Так вышло, что суд подтвердил законодательное право предпринимателя Бахтияра Абдуллаева на частное владение купленной им когда-то земли с березовой рощей. Однако, несмотря на то что в кадастровых документах этот участок земли уже более 10 лет значится как территория для строительства придорожной гостиницы, шиномонтажки и стоянки, разрешения на стройку у владельца земли не было. В то же время статус территории остался неясным - пусть даже тут нельзя строить, но и лесным фондом березовая роща уже не является по документам… Законодательство, как вы понимаете, далеко не всегда гарантирует справедливость, потому что это вовсе не одно и то же.
 
Как сообщили в акимате Петропавловска, сейчас полиция города возбудила уголовное дело по факту вырубки, проводится следствие. Однако будет совершенно неудивительно, если в ходе этого расследования, о котором рассказали в акимате, выяснится, что виноват сам акимат. Как говорится, главное в результате следственных действий не выйти на самих себя… А с учетом всех обстоятельств это наиболее вероятный вариант.
 
История со строительством двух 18-этажных домов, едва не начавшимся в глубине Мещанского леса, повторяется: лес вырублен, а строить нельзя. Как вы помните, тогда вдруг выяснилось, что лес передали в пользование стройкомпании также в 2007 году в результате все того же решения о выводе земель лесфонда.
 
Примерно такая же ситуация с участком земли, расположенным вблизи ЦОНа на улице Ауэзова: он уже давно в частной собственности благодаря щедрым чиновникам, и лишь в 2020 году владелец огородил его и вырубил деревья. Причина та же: тот же самый акимат, который его продал, при новых чиновниках попытался его забрать в связи с тем, что на участке не проводят никаких работ, а значит - неэффективно используют землю.
 
Именно городская администрация при одном из самых щедрых в истории города акимов раздавала земельные участки с лесом направо и налево (привет Владимиру Никандрову и другу его Таиру Мансурову!). Еще менее удивительным будут точно такие же ситуации в будущем - ведь раздача земельных участков направо и налево продолжается и в настоящее время… 
 
Похожий случай был зарегистрирован в прошлом году. Тогда факт вырубки деревьев предпринимателем был зарегистрирован в Кызылжарском районе. После этого случая акимат Кызылжарского района вернул земельный участок в госсобственность. Сейчас идут судебные разбирательства по денежной компенсации в сумме 12 млн тенге за вырубленные деревья.
 

Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС

14.09.2022, 20:00 24186
Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС
Фото: Depositphotos
В конце текущей недели - 15-16 сентября - в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
 
В одном из древнейших городов мира, или, как его называли еще в древних арабских рукописях, в Жемчужине Востока, соберутся лидеры стран - участниц ШОС, государств-наблюдателей, разной степени партнеров и руководителей авторитетных международных и региональных организаций, отчего мероприятие обещает стать одним из крупнейших и наиболее богатых на события в этом году.
 
Новый мировой порядок
 
Последние саммиты ШОС на фоне пандемии COVID-19 проходили в онлайн-формате. Грядущее мероприятие в Самарканде пройдет очно, лицом к лицу, и посетят его лидеры всех стран - участниц организации – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
 
Помимо них участие в саммите должны принять президенты государств-наблюдателей – Беларуси, Ирана и Монголии. Ожидается также приезд почетных гостей - глав Азербайджана, Армении, Туркменистана и Турции. Плюс представители ООН, ЭСКАТО, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ОЭС и других международных и региональных организаций.
 
Происходит это мероприятие как нельзя кстати. На фоне беспрецедентного санкционного, политического и прочего давления Запада на несогласных с его видением мироустройства страны Евразии прямо заявляют, что существование однополярного мира более не является возможным, как и беспрекословное повиновение так называемому золотому миллиарду.
 
Важно понимать, что эта инициатива не принадлежит исключительно России, которую Запад отчаянно пытается изолировать в том числе и своими нелегитимными санкциями.
 
Под "раздачу" попадает и Китай, против которого, согласно последним сообщениям Reuters, помимо прежних элементов торговой войны, администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции в области технологий. Ожидаются они уже в следующем месяце.
 
Достается и Ирану, не одно десятилетие живущему под санкциями, перечень которых регулярно обновляется (например, за якобы поставку России беспилотников). Тегеран постоянно сталкивается с ненадежностью Запада. Среди прочего это наглядно демонстрирует и односторонний выход США из "ядерной сделки".
 
В общем, можно констатировать, что складывающаяся в мире ситуация, связанная с геополитической нестабильностью и вжившимися в роль "мирового полицейского" странами "коллективного Запада", делает ШОС важнейшим объединением, способным предложить альтернативу западной модели существования.
 
И это действительно происходит: Шанхайская организация сотрудничества сегодня является неким магнитом, притягивающим к себе все новых и новых членов, желающих иметь международную опору на фоне усиливающейся геополитической турбулентности.
 
Так, на саммите в Самарканде ожидается присоединение к ШОС Ирана (причем в рекордно короткие сроки - всего за год были пройдены все процедуры). Будет дан старт процессу перехода Беларуси из статуса наблюдателя в статус полноправного участника организации. Планируется рассмотрение и утверждение большого количества государств в разных диалоговых статусах - помимо вышеназванных, это Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия.
 
Внушительная компания желающих присоединиться к "восточной альтернативе", не правда ли?
 
Что миру предлагает ШОС?
 
Если ранее Шанхайская организация сотрудничества могла рассматриваться международным сообществом как некое объединение, ставящее своей целью решение территориальных вопросов и совместное обеспечение безопасности границ, то сегодня ШОС находится на пути к становлению крупным альтернативным блоком - "коллективным Востоком".
 
Общая территория стран - участниц организации составляет более 34 млн кв. км (порядка 60% от территории Евразии), общая численность населения - примерно 3,4 млрд человек (половина населения планеты), суммарный ВВП (государства-члены плюс Иран) - $23,5 трлн (четверть от мирового ВВП).
 
Кроме того, пока страны Запада бьются в истерике из-за растущего сырьевого дефицита, в ШОС входят страны-лидеры по наличию природно-сырьевых богатств, а значит, организация является самодостаточной и обладает огромным ресурсным потенциалом (и другие лидеры энергетических рынков вроде Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и т.п. стремятся вступить в ШОС).
 
Это, кстати, также можно расценить как их несогласие с "западной моделью" существования. Яркий пример - июльское турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку. Тогда глава Штатов прилетел в Саудовскую Аравию и (как он, видимо, посчитал) на правах сюзерена ближневосточного государства потребовал от Эр-Рияда резко нарастить добычу нефти, чтобы решить энергетические проблемы Запада, однако не счел нужным взять во внимание интересы аравийцев. Поэтому вполне логично, что за отказом в ответ на требования США Эр-Рияд изъявил желание заручиться международной поддержкой.
 
Вероятнее всего, страны, желающие вступить в ШОС, видят в нем логическое развитие системы межгосударственных отношений. Деградация современной мировой структуры видна невооруженным взглядом - практически все международные институты так или иначе "подмял" под себя "коллективный Запад".
 
В различных международных структурах (в том числе и в ООН) творится бардак. Один из примеров - заключение Международного суда ООН о том, что провозглашение независимости Косово не противоречит нормам международного права. Далее, напомню, последовало отсутствие какой-либо адекватной реакции на бомбардировки Югославии со стороны НАТО без соответствующей санкции ООН - просто, что называется, "спустили с рук".
 
Еще один пример - демонстративное закрытие глаз на притеснение русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине. Можно вспомнить и об игнорировании ЕСПЧ исков и жалоб жителей Крыма и Донбасса в отношении Киева.
 
Таких примеров на самом деле невообразимое множество и новые появляются регулярно. Структуры вроде бы работают, но в подавляющем большинстве случаев делают это в интересах "коллективного Запада".
 
И когда, скажем так, "обделенные" государства видят сложившуюся ситуацию, не хотят воспринимать диктат Запада и отказываются мириться с игнорированием группой государств международного права в угоду своим интересам, то желание стать частью альтернативного объединения, построенного на взаимоуважении и добрососедстве, вполне оправданно.
 
Именно поэтому площадка ШОС привлекает к себе все большее внимание "несогласного" мирового сообщества. И именно поэтому от саммита в Самарканде стоит ждать некоего заявления (может, не прямого, а исходящего из принятых решений и документов), демонстрирующего всеобщее осуждение односторонней нелегитимной санкционной политики Запада и его неоколониальных замашек.
 
Необходимость изменения системы международных отношений, всеобщее равенство и отсутствие неоколонизаторов, жаждущих диктовать миру, как ему следует жить (с прямым вмешательством во внутренние дела неугодных им государств), - вот что привлекает в ШОС, в стены которой в преддверии саммита в Самарканде бьется огромное количество стран.
 
Китай больше не нейтрален?
 
Мир привык к политике нейтралитета, которой придерживается Китай. В том числе и в вопросах о специальной военной операции на Украине, и в вопросе принадлежности Крыма, и в вопросах международно-правового статуса Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, и во многих других.
 
Однако недавние заявления председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (другими словами - спикера парламента) Ли Чжаньшу в ходе визита в Россию наталкивают на мысли о том, что отныне Китай готов признать необходимость модернизации миропорядка.
 
Вот для понимания некоторые тезисы господина Чжаньшу:
 

По вопросам, представляющим жизненно важные интересы России, также всегда оказываем нашу поддержку и наше понимание. Например, по вопросу Украины. Мы видим, как США и их союзники по НАТО наращивают свое присутствие по периметру России, серьезно угрожают национальной безопасности и безопасности жизни россиян. Мы с полным пониманием относимся ко всем мерам, принимаемым Россией для защиты таких ключевых интересов, оказываем наше содействие";

 

Я думаю, что суть украинского кризиса - это достойный отпор России в отношении американской провокации. США хотят удерживать свое господство в мире, и из-за этого они всеми правдами и неправдами организуют давление и двойное сдерживание против нас (РФ и КНР)";

 

Наша борьба с ними будет затяжной, будет сложной, долгосрочной. США не будут с легкостью прекращать свои провокации. Мы с этим тоже не примиримся, мы не поддадимся на их провокации";

 

В условиях американских санкций против вас и против нас некоторые наши совместные сферы сотрудничества, действительно, постепенно становятся более чувствительными, но считаю, что мы не должны прекратить сотрудничество только потому, что боимся санкций. Это неправильно. Мы должны применять новый формат сотрудничества".

 
Принятие факта необходимости кардинальных изменений системы международных отношений таким серьезным игроком на международной арене, как КНР, можно трактовать как вполне ясный сигнал Западу о том, что в Евразии создается новая модель международной безопасности и сотрудничества.
 
Кстати, председатель КНР Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай ради посещения саммита и встречи с лидерами стран - участниц ШОС. Немецкая газета Handelsblatt говорит о том, что главная его цель - встреча с президентом РФ Владимиров Путиным. И издание считает это еще одним сигналом поддержки России со стороны Пекина.
 
А сигналов таких, как мы видим, становится все больше. И становятся они все более явными и четкими.
 
Интересно, что все это происходило прямо в преддверии ШОС, что действительно наталкивает на мысли о готовности Пекина к решительным действиям. И, вполне вероятно, именно эта тема может стать одной и ключевых на грядущем саммите - усиление роли Шанхайской организации сотрудничества на фоне глобального кризиса в структуре международных отношений.

Автор: Sputnik, Вадим Павлов
 

Во все легкие: "Кентавр" оказался опаснее остальных подвариантов "Омикрона"

04.09.2022, 22:59 31966
Во все легкие: "Кентавр" оказался опаснее остальных подвариантов "Омикрона"
Фото: Depositphotos
Почему новый штамм хорошо распространяется по миру и имеет повышенную патогенность, рассказывает ИЗВЕСТИЯ.
 
Зарубежные ученые пришли к выводу, что "Кентавр" (BA.2.75 ) приводит к более тяжелому респираторному заболеванию, чем другие штаммы "Омикрона". Согласно исследованию на лабораторных животных, это происходит за счет накопления в нижних дыхательных путях. Кроме того, у этого подварианта повышенная способность проникать в клетки человека и противостоять антителам, что делает его крайне заразным. В Роспотребнадзоре заявили "Известия", что влияние подварианта "Кентавр" на эпидпроцесс по COVID-19 в России минимально, но специалисты предупреждают: как поведет себя следующий подвид вируса, предсказать невозможно.
 
Очень заразен
 
Японские ученые из Университета Кобе и Университета Тоямы создали математическую модель для прогнозирования заразности разных вариантов SARS-CoV-2. На ее основе они разобрали риск распространения недавно возникших вариантов SARS-Cov-2. В частности, исследователи изучили у них S-белок коронавируса, ответственный за связывание с ферментом ACE2, через который патоген проникает в организм носителя. Его называют шипом за характерную форму.
 
По мнению авторов работы, в уровне заразности штамма играют ведущую роль два фактора - способность варианта проникать в клетки и то, насколько против него эффективны нейтрализующие антитела, появляющиеся естественным путем или после вакцинации.
 
Выяснилось, что, во-первых, S-белок в BA.4/5 или BA.2.75 значительно отличается от дикого уханьского штамма, чем у других вариантов коронавируса. Чем больше это отличие, тем выше шанс того, что штамм вызовет новую вспышку коронавируса, ведь имеющиеся у людей антитела против него работать не будут или их действие будет слабее. Во-вторых, шип BA.2.75 оказался самым эффективным в плане стыковки с ACE2.
 

BA.2.75 обладает высокой способностью проникать в клетки человека, и в то же время современные вакцины гораздо менее эффективны в отношении этого варианта. Эти результаты предполагают, что заражение BA.2.75 может быть сильнее, чем ранее существовавшие варианты", - делают вывод авторы работы.

 
Стратегия повышения заразности для вирусов типична, здесь ничего удивительного нет, пояснил заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.
 

Так они получают конкурентное преимущество и вытесняют другие штаммы. Очевидно, что для вируса это хорошо, а для нас плохо", - добавил вирусолог.

 
 "Кентавр" имеет несколько мутаций именно в тех участках, которые распознаются иммунной системой и против которой работают механизмы противовирусной защиты, сообщила врач-эксперт лаборатории "Гемотест", доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер. Поэтому можно уверенно утверждать, что "Кентавр" более устойчив к уже существующему иммунитету против коронавируса.

 
Стало тяжко
 
Коллектив ученых из Токийского университета, Исследовательского центра глобальных вирусных заболеваний (Япония), Университета Висконсин-Мэдисон и Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) оценил способность BA.2.75 к размножению и его патогенность на сирийских хомяках, которые стали модельными животными для изучения коронавируса. Ученые сравнили результаты с полученными для штаммов BA.2 и BA.5.
 
Интересно, что большинство животных, инфицированных BA.2.75, прибавили в весе в течение шестидневного эксперимента, как и животные, инфицированные BA.2, BA.5. Исследователи измерили титры вируса в легких животных и проанализировали их образцы с помощью гистологии.
 

Репликативная способность BA.2.75 в легких хомячков была выше, чем у BA.2 и BA.5. Следует отметить, что BA.2.75 вызывал очаговую вирусную пневмонию у хомяков, чего не наблюдалось у инфицированных BA.5 грызунов. Более того, BA.2.75 реплицировался лучше, чем BA.5, в легких хомяков", - заключили авторы.

 
Там, где BA.5 и BA.2.75 циркулируют вместе, распространенность BA.2.75 растет быстрее. Таким образом, BA.2.75 - вероятный кандидат на доминирование во всем мире, если только не появится новый вариант с еще более высоким уровнем распространения. Кроме того, судя по исследованиям на хомячках, BA.2.75 вызывает более тяжелое респираторное заболевание за счет накопления в нижних дыхательных путях, считают ученые.
 

Часто можно услышать, что вирус постепенно теряет свою патогенность и становится менее опасным. Это правда, но процесс не такой уж и быстрый, обычно он занимает десятки лет. К тому же это справедливо скорее для вируса с высокой летальностью - десятки и более процентов. Для SARS-CoV-2 особенной разницы нет: убьет он чуть больше людей или чуть меньше, он этого просто не замечает. Думаю, в ближайшее время будут наблюдаться небольшие изменения в плане опасности коронавируса. Вот с "Омикроном" относительно повезло - его в основном все переносили легко. Как будет со следующим доминирующим вариантом - предсказать невозможно", - рассказал "Известиям" Роман Зиновкин.

 
Оксана Гизингер отметила, что такие результаты дают основание думать, что заражение подвариантом BA.2.75 будет примерно таким же по тяжести, как от "Стелс-Омикрона".
 

Ряд других исследователей предполагает, что ВА 2.75 может вызвать более легкое заболевание, но за счет заразности поразить большие группы населения", - добавила врач.

 
Малая доля
 
Что касается России, всего в базу VGARus внесено 35 последовательностей, отнесенных к субварианту BA 2.75 ("Кентавр"), рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре.
 

Подчеркиваем, что за последние две недели последовательности, отнесенные к указанной подлинии штамма "Омикрон", в базу не вносились. Влияние подварианта "Кентавр" на эпидпроцесс по COVID-19 в России минимально", - заявили в ведомстве.

 
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что на сегодняшний день в России продолжают доминировать сублинии BA.4/BA.5 штамма "Омикрон" (с преобладанием подварианта BA.5). За последние две недели к ранее доминирующей сублинии BA.2 штамма "Омикрон" отнесено 1,6% от общего количества последовательностей, к сублиниям BA.4/BA.5 - более 98%. Новые геномные последовательности, отнесенные к сублинии BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон", а также к гибридному варианту COVID-19 "Дельтакрон", в базу VGARus не вносились.
 

На сегодняшний день ни одна лаборатория в РФ не выявляет этот штамм - нет тест-систем. Исключение составляют научные лаборатории, аккредитованные РПН, но они не предоставляют результатов ни пациентам, ни врачам. Таким образом, связывать течение заболевания со штаммом "Кентавр" не представляется возможным", - пояснила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории "ЛабКвест", врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

 
В России заболеваемость коронавирусом стала расти с середины июля. При этом уровень смертности остается крайне низким: например, при почти 51 тыс. зарегистрированных в конце недели новых случаев было зафиксировано 89 летальных исходов.
 
Чтобы защититься от тяжелого заболевания, необходимо, во-первых, укреплять общее здоровье и иммунитет, посоветовала Оксана Гизингер. Вторая рекомендация врача - соблюдать график вакцинации, чтобы поддерживать иммунный ответ против нового коронавируса.
 

Сократить министрам отпуск в ответ на решение сократить каникулы предлагают родители

19.08.2022, 15:58 42026
Сократить министрам отпуск в ответ на решение сократить каникулы предлагают родители
Фото: Depositphotos
Принятый вчера Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. 
 
Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа. 
 
В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам. Мнение опубликовала на своей странице в Facebook одна из возмущенных мам Индира Хаметчина. 
 

Выскажусь как мама. А давайте сократим министерским отпуск на 2 недели?! Они детям, а мы им. Для меня эталон школьного образования была советская система. Разумно были продуманы сроки каникул и сроки четвертей. Мы сейчас что имеем? Сократили зимние каникулы на 2 дня. Два дня отдыха это много. Это полезно. Это горки, коньки, игры в снежки. 2 дня учебы в январе - много добавят знаний? Вряд ли. Весенние каникулы были до 1 апреля. Почти 2 недели. Забрали у детей 5 дней. Чтобы что? За пять дней учебы много знаний прибавится? Не думаю. После долгой и как правило самой сложной 3 четверти дети должны отдохнуть. Это весна, силы организма после зимы уже не те. Весной хочется гулять во дворе, после почти трех месяцев непрерывной учебы и дополнительных уроков, просто отдохнуть. В тот же Египет можно слетать в отпуск. Зачем забрали пять дней, непонятно. Ну и вишенка на торте до 31 мая продлить уроки. Это вообще садизм в особо жестокой форме. Я себя помню, после 20 мая в школу ходишь из последних сил. Уже усталость, начинается жара, хочется свободы, приключений и каникул. ЧТО даст детям дополнительная неделя, кроме нервозности, усталости, жары и ненависти к школе?! Да ничего хорошего не даст. Извините, но я возмущена. Это же надо настолько не любить детей, чтобы таким образом воровать у них детство!" - написала Хаметчина. 

 
Решение Министерства просвещения Казахстана о продлении учебного года не было поддержано общественностью. 
 

Школьная форма особо не нужна – Марат Шибутов

18.08.2022, 09:50 43461
Школьная форма особо не нужна – Марат Шибутов
Фото: Depositphotos
"На мой взгляд, школьная форма особо не нужна. Это всего лишь способ загрузить работой нашу легкую промышленность - вот и все. Обязательное ношение школьной формы не решает проблемы социального равенства между детьми. На самом деле, когда говорят, что школьная форма обеспечивает социальное равенство и так далее, это совсем не так. Извините, на сегодня дети имеют огромное количество других, помимо одежды, возможностей узнать, у кого какие доходы. Это все видно и по множеству других признаков. К примеру, по тому, на какой машине привозят ребенка в школу, по тому, где он живет, по тому, какой модели у него смартфон или сколько у него денег на карманные расходы и так далее. Никакая школьная форма все это не исправит", - поделился Марат Шибутов, сообщает inform.kz.
 

Со времен Хиросимы Америка не изменилась

14.08.2022, 10:53 54121
Со времен Хиросимы Америка не изменилась
Фото: Depositphotos
Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay, названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу Little Boy ("Малыш"), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила. Взрыватель бомбы сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от детского госпиталя "Сима". 9 августа атомная плутониевая бомба Fat Man ("Толстяк"), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 Bockscar.
 
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением, сообщает газета "ВЗГЛЯД".
 
Первоначально США собирались сбросить атомные бомбы на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 года. Но в итоге президент США Гарри Трумэн решил применить новое оружие в густонаселенных городах - в первую очередь в качестве демонстрации военной мощи США Советскому Союзу.
 
За решением Трумэна стояла американская военно-политическая элита, которая ставила своей целью запугать не только Советский Союз, но и весь мир, чтобы снять все преграды для своей геополитической экспансии.
 
В уничтожении двух японских городов не было военной необходимости - победа над милитаристской Японией была обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии Советской армией. Бомбардировками Хиросимы и Нагасаки США преследовали не военные, а политические цели, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов всего мира.
 
До сих пор США остаются единственной в мире страной, применившей ядерное оружие. Второй такой страной могла бы стать Украина, если бы Россия допустила создание ядерной угрозы у своих границ. Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году прямо заявил о желании обзавестись таким оружием. В апреле 2019 года Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что "ядерное разоружение было исторической ошибкой" Украины.
 
6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Российская Федерация последовательно добивается соглашения о сокращении ядерных арсеналов странами, которые ими обладают. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) был подписан в Москве 31 июля 1991 года. Россия сразу же после распада Советского Союза заявила о продолжении выполнения международных обязательств СССР, в том числе договора СНВ-I. Однако Украина, Казахстан и Белоруссия первоначально отказывались избавиться от доставшихся им в наследство от СССР ядерных арсеналов и согласились на неядерный статус лишь в обмен на финансовые компенсации.
 
Договор СНВ-I вступил в силу 5 декабря 1994 года. В ходе его выполнения Россией и США было зафиксировано около десяти серьезных нарушений с американской стороны. В частности, ядерные боеголовки и вторые ступени стратегических ракет не утилизировались, а складировались, за счет чего был создан так называемый возвратный потенциал. Срок действия договора СНВ-1 истек 5 декабря 2009 года.
 
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II) между США и Российской Федерацией был подписан в Москве 3 января 1993 года. Договор запрещал использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями. Подписав договор, США нашли лазейки для сохранения своей ударной мощи и 14 июня 2002 года вышли из договора по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО) от 1972 года. В ответ Россия вышла из СНВ-II.
 
Договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на пять лет.
 
27 января 2021 года Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ.
 
Но американцы не собирались придерживаться подписанных с Россией соглашений. В мае прошлого года МИД России обвинил США в превышении разрешенного ДСНВ числа вооружений. США превысили на 101 единицу количество разрешенных договором СНВ-III стратегических наступательных вооружений, заявили в МИД РФ.
 
США уложились в разрешенное количество вооружений не только за счет сокращений, но и потому, что в одностороннем порядке вывели из зачета по договору СНВ-III 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н.
 

Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к Договору", - говорится в сообщении российского МИД.

 
Кроме того, четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, были переведены в не предусмотренную категорию "учебных шахт".
 
Уличив США в обмане, российская сторона тем не менее честно выполняла обязательства, взятые в рамках договора СНВ-III.
 
Америка между тем продолжала демонстрировать свою недоговороспособность. В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что СНВ-III более выгоден Москве, чем Вашингтону, назвав его "односторонней сделкой". Администрация Трампа настаивала на подписании нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но со множеством выгодных США дополнительных условий. Россия предлагала продлить договор без каких-либо условий, но Трамп уперся.
 
20 января 2021 года 46-й президент США Джозеф Байден в пику Трампу заявил о намерении продлить действие СНВ-III. Но при этом стал активно разжигать конфликт на Украине. После начала специальной военной операции России США приостановили переговоры по новому договору об ограничении ядерных вооружений. Затем в апреле глава Пентагона генерал Ллойд Остин указал, что целью США является ослабление военной мощи России. 
 
А на днях Байден в своем обращении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке накануне открытия конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями с Россией. 3 августа заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс сообщила, что США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
 
Надо понимать, что логика американских элит ничуть не изменилась со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В международных отношениях США практикуют ту же практику устрашения, что и в 1945 году. Но когда встречают достойный отпор, сразу же включают более миролюбивую повестку дня, идут на переговоры, но не перестают искать лазейки по обходу любых соглашений не только с геополитическими противниками, но даже со своими союзниками.
 
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере - любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
 
Это полезно понять друзьям и союзникам США в Европе и Азии. 
 

Принцип одного Китая обсуждению не подлежит - Генконсульство КНР

02.08.2022, 19:58 58951
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
В последние дни известие о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вызвало большой резонанс в международном сообществе. Будучи спикером палаты представителей конгресса - третьей фигурой по значимости в структуре власти США и хорошо зная о высокой деликатности тайваньского вопроса, Пелоси все же выразила намерение посетить Тайвань, что в очередной раз показало лицемерие американской стороны и ее непоследовательность в словах и делах по данному вопросу. Сегодняшняя международная обстановка весьма напряжена, а региональные горячие точки продолжают накаляться. В качестве сверхдержавы с важным международным влиянием Соединенные Штаты не только не выполняют свои международные обязательства, но и обостряют и без того напряженную ситуацию в мире, пересекая рамки дозволенного в вопросе с Тайванем и преднамеренно провоцируя конфликты. Все это ясно раскрывает их равнодушие к глобальному миру и стабильности.
 
В мире есть только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а Правительство КНР единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Это основное содержание принципа одного Китая и консенсус международного сообщества, подтвержденный Резолюцией 2758 на 26-й сессии ГА ООН. Принцип одного Китая и три совместных коммюнике между США и КНР являются политической основой китайско-американских отношений. В 1979 году американская сторона официально заявила в "Китайско-американском коммюнике об установлении дипломатических отношений" о том, что "Соединенные Штаты Америки признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая. В этом контексте американский народ Соединенных Штатов будет поддерживать культурные, коммерческие и другие неофициальные отношения с народом Тайваня".
 
Но на этот раз США не соблюдают своих обещаний и открыто нарушают принцип одного Китая, нанеся серьезный ущерб отношениям между двумя странами. Китайская сторона призывает американскую сторону соблюдать свои обещания, перестать разыгрывать "тайваньскую карту", прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос и внутренние дела Китая и не идти все дальше и дальше по ложному и опасному пути.
 
Решительная защита государственного суверенитета и территориальной целостности является твердой волей более чем 1,4 миллиарда граждан КНР, а осуществление полного воссоединения Родины является общим стремлением и священным долгом всех китайцев. Волю людей невозможно игнорировать, и те, кто играют с огнем, обожгутся им. Китай решительно выступает против раскольнической деятельности сепаратистских сил на Тайване, а также вмешательства внешних сил, непременно примет решительные и действенные контрмеры для защиты своих коренных интересов, не оставляя им пространства для действий.
 
В тайваньском вопросе Китай получил широкую поддержку международного сообщества, в том числе и Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно публично заявлял о том, что Республика Казахстан уважает государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, твердо придерживается политики одного Китая и выступает против любой формы "независимости Тайваня". Будучи добрыми соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами, Китай и Казахстан будут и дальше продолжать углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять стратегическую координацию, оказывать друг другу сильную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы и общую озабоченность обеих сторон, совместно защищать мировое равенство и справедливость, тем самым внося еще больший вклад в обеспечение регионального и глобального мира и стабильности, а также в построение сообщества единой судьбы человечества.
 

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