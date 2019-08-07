Новые учебники доставят в школы Кызылординской области к 25 августа

Кызылорда. 6 августа. Kazakhstan Today - Новые учебники для 4-х, 9-х и 10-х классов доставят в школы Кызылординской области к 25 августа, передает Kazakhstan Today.

В акимате региона прошло аппаратное заседание, на котором обсудили подготовку к новому учебному году.

С 1 июня текущего года запущена автоматизированная система приема в 1-й класс. В настоящее время разработана карта размещения в школах детей, поступающих в 1-й класс, по микрорайонам. Ожидается, что в новом 2019-2020 учебном году в 293 школах области будет обучаться 164 500 учащихся. В том числе, в 1-й класс пойдут 21 600 учащихся; это на 2200 учащихся больше, чем в прошлом году. Выделены средства на обеспечение учебниками 36 920 учащихся 4-х, 9-х, 10-х классов, переходящих на обновленное содержание образования. На сегодняшний день заключены договора с 15 издательствами, определены поставщики, учебники доставят в школы к 25 августа", - сообщила руководитель областного управления образования Майра Мельдебекова.

По данным пресс-службы акимата региона, в Кызылорде ведется строительство школы на 600 мест, которую планируется сдать в октябре, а также трех частных школ на 1450 мест, их открытие ожидается в сентябре.

В рамках программы "Ауыл ел бесігі" ведется капитальный ремонт трех школ (№27, 30 в Кармакшинском и № 201 в Жалагашском районах). Также выделены средства на текущий ремонт 288 школ. На сегодняшний день ремонтные работы выполнены на 70%, до 20 августа они будут полностью завершены.

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